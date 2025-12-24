Robo al interior de un colegio generó amplio operativo policial-municipal en Quillota: un niño fue capturado tras intentar darse a la fuga

Un niño fue detenido luego de haber ingresado a robar especies desde el interior del colegio Francisco de Miranda, ubicado en la comuna de Quillota.

El oportuno aviso de vecinos y la activación de la alarma del estacionamiento permitió una rápida y oportuna respuesta de un móvil de Seguridad Municipal.

Con apoyo de la central de cámaras, se dispuso de un operativo para ubicar a la persona que ingresó al recinto a eso de las 00:20 horas de este miércoles 24.

Al verificar que éste se encontraba al interior del colegio, se avisó a Carabineros y se tomó contacto con la administración del lugar, ya que el antisocial se encontraba con una bolsa en la que habría guardado las especies que robó desde el recinto.

Luego de algunos minutos, el niño intentó escapar por las viviendas aledañas, hasta que el personal policial logró la detención del involucrado.

Desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Quillota informaron que la detención fue por el delito de robo en lugar no habitado, por lo que fue trasladado –junto a las especies robadas– hasta la 4ª Comisaría de Carabineros.

De igual forma, desde la unidad policial se informaron los detalles del procedimiento al Ministerio Público, que instruyó que el imputado pasará a control de detención.

