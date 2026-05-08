RN Viña del Mar conmemoró los 39 años de vida del partido con homenaje a Francisco Chahuán

Con cerca de un centenar de militantes, dirigentes y simpatizantes, Renovación Nacional de Viña del Mar y Concón conmemoró los 39 años de vida del partido con una ceremonia marcada por el reconocimiento a la trayectoria del exsenador Francisco Chahuán y un llamado a fortalecer la unidad y el trabajo enfocado en las necesidades reales de las personas.

La actividad fue organizada por la directiva distrital de RN Viña del Mar y Concón, encabezada por su presidente Renato Forno, y contó con la participación de la presidenta nacional RN, la senadora Andrea Balladares; el senador Andrés Longton; los diputados Luis Pardo y Andrés Celis; la seremi de Gobierno, Rosario Pérez; la seremi del Trabajo, Carolina Sanhueza; además de autoridades locales, dirigentes históricos y representantes de distintas generaciones de la colectividad.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue el homenaje realizado al exsenador Francisco Chahuán, donde se destacó su extensa trayectoria política, iniciada desde la Juventud RN, pasando posteriormente por la Cámara de Diputados, el Senado y la presidencia nacional del partido.

"Agradezco este homenaje y me emociona recordar tantas historias y tantas gestiones realizadas durante estos años. Pero además, porque refuerza mi llamado a no quedarse en la pelea chica, sino que trabajar por solucionar los problemas de las personas, en salud, vivienda, empleo y sobre todo la visión de futuro”, comentó el exlegislador.

“Nada en la vida comienza desde cero. Siempre tomamos las experiencias pasadas y nos ponemos sobre los hombros de hombres que antes de nosotros forjaron una huella. Uno de ellos es la figura de Francisco Chahuán, cuya trayectoria representa el compromiso, la perseverancia y la vocación de servicio que inspiran a nuevas generaciones”, señaló el presidente distrital de RN Viña del Mar y Concón, Renato Forno.

“Quiero valorar la trayectoria de Francisco Chahuán y también la consecuencia de sus palabras. Renovación Nacional se ha construido y se seguirá construyendo con trabajo a lo largo de todo Chile, junto a nuestros militantes y simpatizantes, pensando siempre en el mejor futuro para el país”, expresó la presidenta nacional de RN, Andrea Balladares.

Por su parte, el senador Andrés Longton agregó que “tal como lo ha reflejado el exsenador Chahuán, la clave en la historia de RN ha sido y será el trabajo en la calle, la acción social, la fuerza de la juventud y, sobre todo, potenciar el despliegue en las regiones. Ese es el espíritu de Renovación Nacional en este aniversario”.

“Son pocos los partidos que tienen esta instancia de compartir y de poner en relieve la consecuencia, los principios y valores que nos representan. Debemos seguir trabajando con seriedad y apoyando a este Gobierno para que le vaya bien y podamos dejar atrás cuatro años de inercia y deplorable gestión”, manifestó el diputado Luis Pardo.

“Quiero aplaudir que RN siempre ha sido valiente y que nuestro compromiso ha sido luchar por las personas que se la han jugado por nosotros. Cumplimos 39 años siendo un partido de consenso que ha sido fundamental en la construcción de un mejor país”, indicó el diputado Andrés Celis.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Corti, actual presidenta regional RN, sentenció que “la gran fuerza de Renovación Nacional parte en las comunas, con las directivas comunales, distritales y regionales donde cada año damos ejemplo de alta participación y legitimidad electoral. RN jamás se aleja de las personas. Nosotros no nos desconectamos de nuestros vecinos”.

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