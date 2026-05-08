RN remite al Tribunal Supremo a la senadora Camila Flores por investigación en su contra por fraude al Fisco

A raíz de las indagatorias por un presunto fraude al Fisco que encabeza la Fiscalía Regional de Valparaíso, la cúpula directiva de Renovación Nacional resolvió durante la jornada de este viernes enviar el caso de la senadora Camila Flores ante el Tribunal Supremo de la tienda política.

Frente a este escenario, la secretaria general de la colectividad, Katherine Martorell, emitió declaraciones respecto a la postura institucional frente a la parlamentaria. “Desde RN esperamos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad para el pronto esclarecimiento de los hechos. Los antecedentes ya están en manos del Tribunal Supremo de nuestro partido”, aseveró.

En esa misma línea, la autoridad partidaria complementó sus dichos señalando que "nosotros hemos entregado todos los antecedentes al Tribunal Supremo para que adopten las medidas que correspondan de acuerdo a nuestros estatutos".

Todo este procedimiento disciplinario y judicial se originó a partir de un reportaje emitido por Canal 13. Dicha investigación periodística sacó a la luz una acusación de carácter anónimo, la cual apunta a que la legisladora se habría apropiado de forma indebida de los sueldos correspondientes a su equipo de asesores, hechos que habrían ocurrido a lo largo de los ocho años en que se desempeñó en el cargo de diputada.

Como parte de las pesquisas asociadas a esta causa, efectivos policiales pertenecientes al OS9 de Carabineros se constituyeron el pasado miércoles en las dependencias del Congreso Nacional. En concreto, los uniformados se dirigieron directamente a la oficina de Flores con el objetivo de ejecutar diversas diligencias enmarcadas en la investigación en curso.

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