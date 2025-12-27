Ripamonti suma nuevo equipo de abogados por rebaja de sueldos millonarios

El Municipio de Viña del Mar decidió reforzar su estrategia jurídica mediante la contratación del estudio Fermandois, encabezado por el abogado Arturo Fermandois, exembajador de Chile en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el marco del proceso judicial derivado de la rebaja de sueldos millonarios en la salud municipal.

La decisión se adopta tras el reordenamiento de las remuneraciones, medida que permitió mejorar los ingresos más bajos y ajustar a la baja los sueldos de una minoría de funcionarios que percibían entre $3,5 y $14 millones mensuales, con el objetivo de cuidar los recursos públicos y avanzar hacia una mayor equidad salarial.

Actualmente, esta determinación se encuentra en revisión por la Corte de Apelaciones, luego de que algunos funcionarios interpusieran recursos para revertir la medida. Frente a este escenario, el municipio optó por asegurar una representación jurídica especializada, con independencia del resultado que se obtenga en esta primera etapa del proceso judicial.

El estudio Fermandois, reconocido a nivel nacional por su experiencia en derecho público, se integrará de manera coordinada al trabajo de la Dirección Jurídica Municipal y la Corporación Municipal, reforzando una postura que la administración considera jurídicamente sólida, ajustada a la normativa vigente y sustentada en antecedentes verificables.

Desde el municipio señalaron que este proceso permitió corregir prácticas administrativas carentes de razonabilidad, que llevaron a que la salud municipal de Viña del Mar registrara la tabla salarial más alta del país, situación que hoy se busca revertir mediante una distribución más justa, equilibrada y responsable de los recursos fiscales.

