Ripamonti llama al Gobierno a subsidiar el transporte en el Gran Valparaíso y advierte fuerte impacto: "El bolsillo no aguanta más"

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, emplazó directamente al Gobierno para que subsidie el transporte público en el Gran Valparaíso, enfatizando el impacto que tendría en las familias un eventual aumento en las tarifas, especialmente en un sistema que –según acusó– arrastra deficiencias estructurales desde hace años.

A través de un 'Live' en redes sociales, la jefa comunal sostuvo que "necesitamos que la región de Valparaíso, particularmente el transporte del Gran Valparaíso (…) sea subvencionado y sea considerado, así como se hizo en Santiago", subrayando que el objetivo es "que los costos del transporte no aumenten para las familias".

En esa línea, advirtió que la situación actual del sistema ya es crítica, tanto por su cobertura como por su funcionamiento, pues "el transporte no sólo es malo, no tiene la frecuencia que requiere y no cumple los estándares que se exigen muchas veces en sus contratos", agregando que esta realidad "ha sido por una veintena de años".

Ripamonti también puso énfasis en la falta de acceso en diversos sectores, señalando que "el 37% de la comuna tiene sectores irregulares donde no pasa la micro", lo que ha obligado a muchos a recurrir a alternativas informales, "como los ‘cerruber’, que son transportes ilegales e irregulares, pero que les permiten (…) poder llegar a su casa".

En ese contexto, insistió en que un alza en las tarifas sería insostenible: "Ya sería insoportable que los costos de ese transporte ineficiente aumenten, afectando así a las familias". Por ello, reiteró su solicitud al Ejecutivo: "Esperamos que ocurra lo mismo para la región de Valparaíso", en referencia al subsidio aplicado en Santiago.

EVENTUAL REBAJA DE IMPUESTOS

En el mismo espacio, la alcaldesa abordó la posibilidad de que el Gobierno impulse una nueva rebaja de impuestos para los sectores de mayores ingresos, manifestando su preocupación por los efectos que esto podría generar en la economía.

"Hemos tomado conocimiento que (…) se pretende bajar más aún los impuestos (…) a las personas que más ganan, que es menos del 1% de todo nuestro país", señaló, advirtiendo que "no existe evidencia internacional que haya comprobado que bajando esos impuestos se desencadene una mejor economía".

Para respaldar su postura, Ripamonti citó experiencias internacionales, indicando que "lo intentó Ronald Reagan y en su mismo Gobierno tuvo que cambiar la decisión", mientras que, también en el caso de Estados Unidos, pero esta vez bajo la administración de Donald Trump, sostuvo que estas medidas "aumentaron la deuda pública".

Asimismo, afirmó que en el país norteamericano, en el primer Gobierno de Trump, "no lo ocuparon para ir a emplear a más personas (…) lo ocuparon para recomprar bonos o acciones", cuestionando el impacto real en la generación de empleo.

La Alcaldesa de la Ciudad Jardín también mencionó el caso del Reino Unido en 2022, asegurando que una política similar derivó en una crisis económica que obligó a intervenir al Banco de Inglaterra, advirtiendo que "esto pasó (…) por tomar las mismas decisiones que se van a tomar en nuestro país".

Finalmente, reiteró su preocupación por el escenario económico nacional, señalando que "el bolsillo de las personas ya no aguanta más", motivo por el cual reforzó su llamado principal: "Les solicitamos por favor que hagan como hicieron en Santiago: que los subvencionen hasta final de año".

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