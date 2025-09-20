Ripamonti encabezó desfile Naval en Viña del Mar: Las mejores postales del tradicional evento

Este viernes no solo estuvo marcado por la tradicional Parada Militar en Santiago, sino que también se trasladó hasta la Región de Valparaíso, donde la Academia Politécnica Naval rindió su propio homenaje en Viña del Mar.

Durante la tarde de este sábado, la comunidad viñamarina fue testigo de un desfile encabezado por cadetes y oficiales de la institución, que se congregaron en la Plaza Perú para conmemorar las Glorias del Ejército encabezado por la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Pasadas las cinco de la tarde de este sábado, los uniformados dieron inicio a una marcha solemne que recorrió distintas calles de la ciudad, en una actividad que combinó disciplina militar con un fuerte componente ciudadano.



El despliegue atrajo a familias, turistas y vecinos que, entre banderas y vítores, acompañaron el paso de las formaciones militares. La marcha concluyó en dependencias de la propia Academia Politécnica Naval, consolidando un vínculo con la ciudadanía que trascendió lo estrictamente castrense y que buscó acercar la conmemoración patriótica a la comunidad viñamarina.

La alcaldesa Macarena Ripamonti se manifestó “feliz de presidir el Desfile Naval por las calles de Viña del Mar, un momento de unión comunal donde destacó la gran participación de nuestra comunidad en estos días de celebración de Fiestas Patrias. Felicito el impecable despliegue de la Armada de Chile”.

La jefa comunal destacó que “tuvimos la oportunidad de recibir a la gente de mar y a los oficiales, luego de su ejemplar paso por la Parada Militar en el Parque O’Higgins en Santiago".

Asimismo, la autoridad comunal subrayó que “el trabajo que realizamos con la Armada es constante durante todo el año, coordinando acciones que reflejan su polivalencia y servicio al país, y en especial, a nuestra ciudad”.

