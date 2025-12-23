Ripamonti destaca a dirigentas por las 700 viviendas en ejecución en El Olivar de Viña del Mar: "Han sido el motor de este proceso"

30 familias de la población El Olivar en Viña del Mar, que fueron afectadas por el megaincendio del 2 y 3 de febrero del 2024, serán beneficiadas con nuevas viviendas gracias al proyecto habitacional “Pareos simples 1 y 2 pisos”, en el marco del Plan de Reconstrucción programa fondo solidario de elección de viviendas (DS49), con una inversión de $1.883.597.814 (47.472 UF).

El hito de avance de las obras se produjo la mañana de este martes en calle Chusmisa 240, donde participó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme; la seremi del MINVU, Belén Paredes; la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti y la directora regional (s) del SERVIU, Nerina Paz.

Esta solución habitacional contempla la construcción de 30 viviendas de pareo simple en el sector de El Olivar, de las cuales veintiocho corresponden a casas de dos pisos ubicadas entre el Cuarto, Quinto y Sexto Sector de El Olivar, mientras que las dos viviendas restantes se emplazarán en el Quinto Sector bajo un diseño de un solo piso, adaptado a terrenos de mayor ancho.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti indicó que “es un desafío gigantesco. Vuelvo a reiterar, se quemó el 30% de la ciudad de Viña del Mar con miles de vecinos afectados y el desafío respecto de cómo abordar la magnitud de esto fue muy caótico con un proceso de aprendizaje muy grande, pero lo que quiero destacar y que es fundamental, es la resiliencia extraordinaria que tienen las vecinas que es una cuestión digna de estudiar, de admirar e incorporar a todas las autoridades: la capacidad de levantarse y ponerse de pie cuando han perdido a familiares, además de brindar ayuda técnica y de gestión a otros vecinos es digno del espíritu que yo espero que tenga mi país”.

En este aspecto, agradeció la actitud proactiva y profesional que han tenido las autoridades. “Ellos tienen permanentemente en la comuna una reunión por semana en diferentes sectores del territorio y creo que es una tarea que aún queda por delante. Hay más de 700 viviendas que ya están en ejecución y faltan muchas más. No nos vamos a detener hasta que ya estén todas de pie, pero de manera profesional, seria y con estándares de constructibilidad que sean necesarios y por sobre todos proyectos que los vecinos quieran”, expresó la autoridad comunal.

Por último enfatizó que queda tarea por delante, “y aquí vamos a estar y creo que con la fuerza que se está generando este territorio está listo y preparado para cualquier adversidad que venga en el futuro, la cantidad de aprendizajes y talentos que hay hoy día es digno de admirar de apreciar y seguir cuidando como parte de los servicios públicos”.

PURANOTICIA