Ripamonti considera "repugnante" hacer política sin gestión y llama a considerar dos nombres para la presidencial

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al megaincendio que afectó a su comuna junto a Quilpué y Villa Alemana en febrero del año pasado.

Además, llamó a considerar los nombres de la expresidenta Michelle Bachelet y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, para la elección presidencial.

La jefa comunal comentó en conversación con La Segunda que desde el siniestro, “siempre existieron espacios de escucha. Desde el Presidente hacia abajo, hubo oportunidad de conversar. Por voluntad política no tenemos problemas. El punto es que las cosas no se resuelven ni se ejecutan solamente con voluntad”.

“Creo que la emergencia del megaincendio de 2024 fue una prioridad a nivel financiero porque efectivamente no es un problema de lucas. Las lucas están ahí sin ejecutarse. No fue un problema de voluntad porque el Presidente tenía una preocupación permanente. Creo que fue un problema de que los organismos que tenían la obligación de ejecutar el mandato y las solicitudes presidenciales, no tomaron las decisiones para que eso pasara”, manifestó.

“Decidieron que no fuera una prioridad y no hablamos de esto hasta que se cumplió un año. Aparecieron algunos políticos con ocasión de las elecciones y ahora probablemente vuelvan a aparecer. Pero va a pasar la conmemoración y van a volver a olvidarnos. Por lo tanto, estimo que no se cumplió con lo que exigió el Presidente y quienes tenían la obligación legal y las facultades para ejecutar, no quisieron hacerlo porque no fue una prioridad”, añadió.

Respecto a que logró la reelección en el cargo pese a la tragedia, la autoridad indicó que “uno no gana las elecciones en los 6 primeros meses o el primer año. Uno tiene que hacer el trabajo y en este caso fue por tres años y medio”.

“No lo hicimos solos. Lo hicimos con el mundo privado, con la academia y con los vecinos. Para los incendios de 2022 y el 2024 se armó una red de pobladoras de todo Viña del Mar. (…) La gente valora que tú vayas a verla en silencio y no con una cámara y creo que entendieron que, personas que no agarraron nunca una pala, no puedan tratar de venderles una pomada. Probablemente ahora veremos de nuevo políticos que van a llegar a desfilar y a promover que existen varitas mágicas que lo solucionan todo y ellos saben que eso no es así”, manifestó.

La alcaldesa aseguró que le parece "repugnante tratar de hacer política sin haber hecho ningún tipo de gestión y luego intentar acumular, a partir del dolor y probablemente la negligencia, réditos para para ganar elecciones".

En cuando a las presidenciales, dijo que la persona que asuma el mando “tiene que ser alguien que haga las cosas para el beneficio de las personas y no para complacer a los partidos políticos. Ese es el primer requisito. También que sea una persona que tenga mucho entrenamiento, que no sea muy emocional, que no pierda el control o que haga política desde los escritorios”.

“Las personas que son muy emocionales, impulsivas, toman malas decisiones para el país. Y que sean líderes que inspiren. Son requisitos exigentes, pero hay dos personas que yo conozco y que hoy tienen un buen posicionamiento y sería extraordinario que pudiesen considerarse”, sostuvo.

Se trata de la expresidenta Michelle Bachelet y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

