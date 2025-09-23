Ripamonti celebra aforo completo para crucial partido de Los Cóndores en Viña: "Fomentar todos los deportes es un pilar fundamental"

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, expresó su satisfacción porque el partido de revancha por el repechaje internacional al Mundial de Rugby 2027 en Australia, entre Chile y Samoa, que se disputará el sábado 27 de septiembre en el estadio Sausalito de Viña del Mar, se haya autorizado con aforo de 20 mil espectadores.

La autoridad comunal ya había demostrado su interés para que las autoridades aumentaran el aforo permitido, que en un principio era de 12 mil asistentes.

"Como Municipio fuimos los primeros en decir que sí y poner a disposición el Estadio Sausalito. Es una gran noticia que el recinto estará lleno. La Federación de Rugby de Chile ha hecho una gran labor”, sostuvo la jefa viñamarina.

En este contexto agregó que “sin perjuicio de que el aforo nunca ha dependido de nosotros, fomentar todos los deportes es un pilar fundamental de nuestra gestión municipal y así lo hemos demostrado”.

“Estamos coordinando diversas acciones que permitan contar con la mayor cantidad de público en el estadio, generando un ambiente familiar y apoyando a nuestros deportistas en este camino hacia el Mundial, un sueño compartido como país”, puntualizó la Alcaldesa de Viña del Mar.

El cuadro nacional de Los Cóndores viene de empatar 32-32 con Samoa en el encuentro disputado en Salt Lake City, por lo que la expectación crece entre los aficionados a este deporte.

De esta forma, Viña del Mar recibirá a la selección chilena en uno de sus partidos más desafiantes ante el cuadro de Samoa, donde se jugarán su opción del triunfo que les dará la clasificación a la justa mundialista 2027, repitiendo su histórica participación en el Mundial de Francia 2023.

Cabe recordar que el Municipio viñamarino estableció un convenio con la Federación de Rugby, que permite posicionar y poner en valor al rugby, como un deporte de equipo colectivo en la ciudad, ya que en Viña del Mar existe una importante comunidad que practica este deporte.

Además que pone en valor al primer escenario deportivo viñamarino, como lo es Sausalito, que acoge tanto al fútbol amateur como al fútbol profesional y el rugby, entre otras disciplinas deportivas.

