Ricardo Meruane y el resurgir de su carrera: Regresará a Viña de la mano de campaña publicitaria con Sencillito y las redes sociales

El viernes 25 de febrero de 2011 y el sábado 27 de febrero de 2016 son días que difícilmente olvidará el humorista nacional Ricardo Meruane.

Fue sobre el escenario de la Quinta Vergara, en el marco del Festival de Viña del Mar, cuando el artista vivió dos jornadas que marcaron su vida.

Queriendo mostrarle a todo Chile y Latinoamérica su trabajo de décadas, se presentó en el certamen, recibiendo a cambio sólo ensordecedoras pifias.

Próximo a cumplirse 14 años del inicio de esta "pesadilla" en su carrera, hoy Ricardo Meruane parece reinventado y de la mano de la publicidad.

Desde hace algunas semanas, este hombre de 68 años, nacido en Santiago, es el protagonista de una campaña de Sencillito, que habla de las deudas.

«Mi Cuenta Pendiente» lleva por nombre la iniciativa, que lo muestra en divertidos spot donde, por ejemplo, deja escapar "otra vez" una gaviota.

A partir de esta nueva experiencia en el mundo publicitario, Puranoticia.cl tomó contacto con el ya legendario humorista nacional, para conocer cómo se ha sentido en esta incursión que, además, le ha abierto nuevamente las puertas en el humor.

"Estoy con presencia en la vía pública en cuatro regiones y en los buses también, así que estoy feliz", dijo Meruane en diálogo con este portal.

Respecto a la importancia de pagar a tiempo las deudas, sostuvo que "nuestra máxima debiera ser 'el deber nos llama'. De hecho, es parte de nuestra idiosincracia dejar todo para última hora. Por eso muchas empresas gringas se han ido de Chile".

"Otras mentalidades no tienen esto muy ingresado y les llama la atención. Además vivimos con dinero plástico, como la ficha del casino, que es media imaginaria. A lo mejor si pagáramos con billete tendríamos más conciencia", agregó.

Esta presencia en el mundo publicitario ha venido de la mano con un resurgir de su carrera, ayudado básicamente por las redes sociales que han reflotado algunos de los chistes contados en el Festival de Viña y que hoy, años después, recién son entendidos.

"Son cuestiones que surgen a través de las redes sociales. En otra época la cosa habría pasado, pero ahora quedamos como material de consulta para cualquier cosa. Antes algiuen se mandaba un numerito y pasó nomás, pero ahora sabemos al tiro, entonces es otro mundo en realidad", destacó el cuenta-chistes a Puranoticia.cl.

Es justamente este resurgir de su carrera el que lo traerá de visita a la región de Valparaíso. El jueves 30 de enero, Ricardo Meruane se presentará en el bar-discoteque Alcazaba, ubicado en la calle 4 Norte 131, en Viña del Mar.

Sobre esta presentación en este local nocturno de la Ciudad Jardín, explicó que "será algo relacionado con la campaña que estoy haciendo con Sencillito. Está ligado con eso, como casi todas las cosas que están ligadas al plano de las deudas, partiendo del concepto que tengo una deuda pendiente con el público".

A partir del contenido de su espectáculo, Puranoticia.cl preguntó al humorista si tenía deudas, ante lo cual respondió que "algunas, sí... las típicas deudas de algunos servicios, de estar renegociando, pagando el saldo anterior y todo eso...".

Ahora bien, si considera que el Festival de Viña es una de sus deudas, dijo que "sí, bueno... es el concepto que usamos para la campaña con Sencillito, pero otros me dicen que no y que es el público el que tiene la deuda conmigo. Hay para todo. Algunas personas me dicen: "Maestro, nosotros le debemos usted". Además recién ahora están entendiendo los chistes de hace 10 años atrás".

Finalmente, Ricardo Meruane se dirigió a su público en la región de Valparaíso, a través de la vitrina de Puranoticia.cl, diciendo que "los invito a todos al show en Alcazaba porque haremos mucho más que el tema de las deudas. Yo estoy haciendo mucho 'humor crónico', que viene de crónica, entonces hay harta actualidad y de todo un poco. Van a ver de lo que estamos escribiendo, que es harto. De lo que no nos podemos quejar es del material, que es demasiado".

Vale indicar que, además, el humorista nacional se presentará en Santiago el próximo 8 de febrero, mientras que en La Serena tiene agendado un show el 15 de febrero.

