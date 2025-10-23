Revisa la completa cartelera de actividad que tendrá Viña del Mar en «Noche de Museos»

Con diversos y atractivos panoramas, el Municipio de Viña del Mar invita a la comunidad y turistas a disfrutar de la Noche de Museos este viernes 24 de octubre, cuando se podrán visitar distintos edificios patrimoniales y espacios culturales de manera gratuita.

La alcaldesa Macarena Ripamonti dijo que “esta es una invitación a encontrarnos con nuestra historia y a disfrutar del valor cultural que tiene Viña del Mar. Estos espacios patrimoniales son parte de la identidad de nuestra ciudad y que estén abiertos a la comunidad durante todo el año, de forma gratuita, es fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio”.

Por ello destacó las actividades programadas, señalando que “cada una de estas iniciativas contribuye a una ciudad viva, con movimiento, donde la cultura y el turismo se transforman en motores de desarrollo y bienestar para todos”.

Uno de los atractivos de este año es la exposición “Viña tiene Festival: Memorias del patrimonio musical viñamarino”, muestra de fotografías antiguas resguardadas por el Archivo Histórico del Municipio que dan cuenta de momentos emblemáticos del certamen, la que se realizará en el hall del Hotel O'Higgins, de 16:00 a 20:00 horas.

Además, el Bus Eléctrico Visita Viña realizará un recorrido especial de acercamiento para disfrutar la Noche de Museos, de 16:00 a 20:00 horas, con el siguiente circuito: Frontis Teatro Municipal (punto de partida y retorno), Museo Fonck (2do. punto de partida), Museo Palacio Rioja, Parque Quinta Vergara (entrada principal, para acceder caminando al Museo Palacio Vergara), Museo Artequin, y frontis Teatro Municipal (finalizando el recorrido).

MUSEO PALACIO RIOJA

En los jardines del recinto (de 10:00 a 20:00 horas), se instalará una Feria de Artesanía de la Asociación Cultural de Artesanas y Artesanos de Viña del Mar (Acuavim).

A las 12:00 horas, en la sala Aldo Francia, se presentará el libro “La niña en la higuera”, de Pedro Toro, además de intervenciones artísticas teatrales: “Voces y memorias de la familia Rioja”, donde estudiantes de la escuela de Actuación de Duoc UC recrearán la vida cotidiana de la familia Rioja y los trabajadores del palacio, revelando detalles históricos y características del recinto.

Asimismo, a las 19:00 horas, se presentará un concierto vocal “El renacimiento de la primavera”, del Conjunto de Madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha y el Coro del Colegio Saint Lawrence. Un homenaje sonoro al renacer de la estación de las flores.

MUSEO PALACIO VERGARA

De 17:00 a 19:00 horas, habrá una caracterización de época: “Ecos del pasado”, de la agrupación Desierto Florido, que sorprenderá a los visitantes con trajes antiguos en los alrededores del museo.

En el salón Dorado, a las 17:30 horas se presentará la Orquesta Estudiantil Sergio Leiva y de 10:00 a 20:00 horas, se realizarán recorridos libres para explorar los distintos salones y espacios de este recinto patrimonial.

En la sala Retrato y lo Íntimo, a las 17:30 horas, se efectuará un Bordado colectivo, intervención artística en el marco de la muestra “Cuerpos y territorios” del Colectivo Las Recolectoras.

OTRAS ACTIVIDADES

El Museo Artequin abrirá sus puertas de 17:00 a 21:00 horas con la siguiente programación:

-17:00 horas: Exposición “Dibujando los juegos de mi infancia: Juegos y patrimonio latinoamericano”, de Yuri Vasconcellos.

-18:00 horas: Taller sobre el libro “Ocaso”, con Ignacio Ortega. Actividad familiar.

-19:00 horas: Taller “Descubriendo a los murciélagos del Museo Artequin Viña”.

- 18:00 a 21:00 horas: Escalada de luces y colores. Muro estilo boulder de baja altura con ruta horizontal y proyección animada interactiva.

En el Museo Fonck en tanto, el ingreso con pago de entrada será entre las 10:00 y las 16:59 horas, y desde las 17:00 horas, con entrada gratuita, con la siguiente programación:

- 17:00 a 20:30 horas: Recorrido libre por las salas, exhibición de arqueología y ciencias naturales.

- 17:00 a 20:30 horas: Mediación en sala de Entomología y Rapanui.

- 18:00 a 18:30 horas: Jardines del museo, Función de títeres “Tagüín descubre el humedal”, con la compañía de Teatro Ámbar.

- 20:00 a 20:20 horas: Jardines del museo. Presentación de baile: “Ritmos de la polinesia bajo las estrellas”, de la Escuela Te Moana 'Ori de Viña del Mar.

La Corporación Cultural de Viña del Mar inaugurará a las 12:00 horas la muestra "El estado de las cosas", de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, la que permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre y tendrá horario de atención extendido de 10:00 a 20:00 horas.

