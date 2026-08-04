Revelan que balacera en Rodelillo pudo haber tenido su origen en disputa familiar, pero a dos meses del ataque aún no hay detenidos

Dos meses se cumplieron desde el violento ataque armado que estremeció al cerro Rodelillo, en Valparaíso, donde dos jóvenes de 19 y 20 años fueron asesinadas y otras siete personas resultaron heridas luego que un grupo de sujetos disparara de manera indiscriminada contra quienes compartían en un pasaje del sector. Pese a la gravedad del hecho, la investigación aún no registra personas detenidas ni formalizadas por uno de los episodios de violencia más impactantes ocurridos este año en la región.

El ataque ocurrió cuando un automóvil blanco se detuvo en la avenida Rodelillo y desde su interior comenzaron a efectuar múltiples disparos contra un grupo de personas que permanecía reunido en el lugar. Además de las dos víctimas fatales, otras siete personas sufrieron lesiones de diversa consideración, una de las cuales quedó parapléjica a consecuencia de los impactos balísticos recibidos aquella noche.

Consultado por la falta de resultados en la investigación, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, recordó que visitó el lugar de los hechos y señaló que "estuve en ese sector, conozco el caso, vi los impactos de bala en el frontón donde hay una garita de taxis-colectivo, conversé con algunos vecinos, sé de la muerte de dos muchachas, de 19 y 20 años, sé de los heridos que quedaron".

Asimismo, indicó que "habían nueve personas que estaban conversando en una esquina cuando llega un vehículo, se parapeta y disparan. La verdad es que a dos meses, yo sé que hay un trabajo de inteligencia policial bien exhaustivo en ese tema. Sé que se está trabajando intensamente por dar con los culpables y los responsables de aquello".

Si bien, evitó entregar antecedentes sobre las diligencias que se mantienen en curso, la autoridad regional reconoció que esperaba una mayor rapidez en el avance de la causa. En ese sentido, manifestó que "no puedo entregar más antecedentes. Sé que están trabajando, pero uno quisiera que la diligencia investigativa, que la acción policial fuera más expedita, que fuera más rápida. Sin embargo, hoy día tenemos problemas del punto de vista de la fuerza de los medios, nos faltan policías en la calle, nos falta trabajo preventivo en las calles".

Mundaca también sostuvo que "creo que contamos con medios, sin duda, y el Gobierno Regional ha puesto a disposición muchos medios, pero situaciones como las de Rodelillo uno quisiera que fueran aclaradas con mayor celeridad".

Mientras la investigación continúa sin detenidos, en los últimos días surgió una posible hipótesis sobre el origen del ataque. En declaraciones a La Estrella de Valparaíso, el abogado de una de las víctimas, Leonardo Contreras, señaló que el hecho estaría relacionado con un conflicto sentimental entre dos grupos familiares del cerro Rodelillo, vinculado además al tráfico de drogas. "Acá hay un conflicto sentimental entre grupos de personas que no podemos calificarlas de crimen organizado porque son de muy poca monta", afirmó, agregando que "sí se da en el contexto de un conflicto sentimental entre dos familias de Rodelillo vinculadas de una u otra forma a las drogas".

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