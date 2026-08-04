Concejo de Valparaíso asegura continuidad laboral de 380 beneficiarios del programa Pro-Empleo con millonario convenio

De forma unánime y en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó el convenio suscrito entre la Delegación Presidencial Regional y el Municipio, en el marco del Programa de Inversión a la Comunidad (PIC 1), iniciativa que permitirá resguardar el empleo de 380 vecinos de la comuna y asegurar la continuidad de importantes proyectos de mejoramiento urbano durante el segundo semestre de 2026.

La inversión alcanza los 1.345 millones de pesos ($1.345.954.140), recursos financiados por la Subsecretaría del Trabajo y que serán ejecutados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del presente año, conforme a lo dispuesto por el artículo 65, letra J, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a través de seis convenios destinados a fortalecer labores de limpieza, recuperación de espacios públicos, conservación de áreas comunitarias y protección del patrimonio local de la Ciudad Puerto.

En total, 380 personas –de las cuales 275 son mujeres– mantendrán sus fuentes laborales gracias a este programa, dirigido a regiones con tasas de desocupación superiores al promedio nacional. Para acceder a este beneficio es requisito ser mayor de 18 años, contar con Registro Social de Hogares (RSH), encontrarse desempleado e inscrito en la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL).

La alcaldesa Camila Nieto comentó que "valoro profundamente el apoyo del Concejo Municipal y esta noticia, puesto que, además de resguardar el empleo de 380 personas de Valparaíso, que en su mayoría son mujeres jefas de hogar, nos permitirá también dar una continuidad a proyectos que son relevantes y que van de la mano con el embellecimiento y cuidado de nuestras plazas, lugares patrimoniales y también de los espacios públicos de Valparaíso; acciones que fortalecen directamente la calidad de vida de los habitantes de Valparaíso".

Los seis convenios consideran la ejecución de los proyectos "Limpieza y sanitización de espacios públicos urbanos" ($49.518.720), "Conservación y recuperación de espacios de uso comunitario" ($49.518.720), "Cuidado y resguardo de entornos destinados a uso social" ($174.594.288), "Mejoramiento y embellecimiento de plazas y áreas recreativas" ($76.341.360), "Operación de aseo y limpieza en sectores urbanos" ($468.230.136) y "Protección, conservación y puesta en valor de espacios patrimoniales y culturales" ($527.750.916).

Estas iniciativas beneficiarán a 24, 24, 44, 37, 118 y 133 trabajadores, respectivamente, permitiendo desarrollar labores fundamentales para el mantenimiento de la ciudad, el cuidado de espacios comunitarios y la preservación del patrimonio porteño.

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