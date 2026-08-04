Avenida Altamirano será reabierta con tránsito parcial y estrictas restricciones tras socavón causado por las lluvias en Valparaíso

Tras diversas reuniones de coordinación y evaluación técnica, se determinó la reapertura de avenida Altamirano, una de las principales vías de conexión desde el plan de Valparaíso hacia el cerro Playa Ancha, luego de concluir las evaluaciones y definir una serie de medidas técnicas y de seguridad destinadas a resguardar a quienes transiten por el lugar.

A la altura del socavón, ubicado entre Asmar y Caleta El Membrillo, se habilitará una sola pista exclusiva para vehículos livianos, con modalidad unidireccional y horarios diferidos: de 07:00 a 15:30 horas el tránsito estará permitido únicamente en dirección hacia Playa Ancha; de 15:30 a 20:00 horas, en dirección hacia Viña del Mar. A partir de las 20:00 horas, la vía permanecerá completamente cerrada.

En ese sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que “a las 20:00 horas, este paso va a quedar cerrado y se va a aperturara las 7:00 de la mañana, para evitar que en la noche transiten vehículos pesados, camiones, buses u otros que puedan hacer colapsar donde se produjo el socavón. Es decir, estamos tomando medidas preventivas para evitar cualquier tipo de accidente”.

Para garantizar la seguridad en este tramo, además, se instaló señalética vial, barreras tipo New Jersey y una restricción de velocidad máxima de 30 km/h, sumado a las rejas de protección peatonales ya instaladas por la Armada.

En materia de transporte público, los servicios operarán mediante trazados especiales para resguardar la cobertura en sectores prioritarios. La movilidad en el tramo de Torpederas (bajada) y Carvallo (subida) estará garantizada a través de las líneas 109, 507, 705 y E05, mientras que la conexión directa con Caleta El Membrillo estará a cargo del recorrido E05.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, señaló que "en este trabajo intersectorial priorizamos la frecuencia del transporte y la accesibilidad a puntos críticos. Nuestro despliegue en terreno está enfocado especialmente en resguardar la conectividad de la Caleta El Membrillo, el sector universitario y los servicios de salud".

Finalmente, la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, recalcó que “estamos muy contentos de poder recuperar la conectividad de la Av. Altamirano y devolver esta vía a la comunidad. Esta apertura es un paso muy importante, pero nuestro trabajo continúa. Como MOP seguiremos avanzando en las obras que permitan entregar una solución definitiva y fortalecer la infraestructura del borde costero".

En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a conducir con precaución, respetar la señalización existente y atender las indicaciones de Carabineros y del personal desplegado en el lugar, con el fin de resguardar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

OBRAS DEFINITIVAS

Cabe destacar que la solución definitiva para avenida Altamirano corresponde a una obra de gran envergadura que permitirá recuperar la seguridad y la conectividad de este importante eje de Valparaíso.

La Dirección de Obras Portuarias (DOP) ejecutará la primera etapa, correspondiente a las obras marítimas de protección costera destinadas a estabilizar el borde costero y resguardar la infraestructura frente al oleaje y futuros eventos de marejadas. Posteriormente, la Dirección de Vialidad desarrollará las obras viales que restablecerán la conectividad del sector.

La intervención contempla una inversión cercana a los $3.000 millones y un plazo estimado de ejecución de, al menos, seis meses.

PURANOTICIA