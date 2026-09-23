Revelan nuevos chats que complican a la senadora Camila Flores: acusó estar “perdiendo $80 millones” en rendiciones de campaña

Nuevos y reveladores antecedentes salieron a la luz en el marco de la investigación penal que enfrenta la senadora RN por la región de Valparaíso, Camila Flores, por supuestos delitos funcionarios y fraude al fisco en el uso de asignaciones parlamentarias. Según dio a conocer un informe de Reportajes T13, las pericias a las comunicaciones del entorno de la legisladora dejaron al descubierto conversaciones de WhatsApp clave respecto a los movimientos de dinero y rendiciones ante el Servicio Electoral (Servel).

En un intercambio de mensajes datado en noviembre de 2025, Flores y una de sus asesoras abordaban las rendiciones al Servel, aludiendo en duros términos a un encargado de dicho trámite:

“Hola, Regis reclamando falta de pago. Viejo de m...da, para lo único que sirve”, recrimina el primer mensaje atribuido a la parlamentaria.

Tras la respuesta de la colaboradora —quien comenta: “Sí, me llamó, según él no entendió mi mensaje. Viejo pelotudo. Pero ya viene para acá”—, la senadora replica explicitando las complejas cifras que manejaba en sus rendiciones de campaña:

“Sí, tenemos 160, estoy perdiendo como 80 millones”, sostuvo Flores.

“Ojo, que igual los montos también tienen que ser realistas”, le advierte su asesora en el mismo chat.

ARISTAS DE LA INVESTIGACIÓN

Este hallazgo en las plataformas de mensajería se suma a las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Regional de Valparaíso y la policía uniformada. La causa contra Flores tomó fuerza tras la denuncia del exasesor Julio Lillo, quien afirmó que la congresista le exigía la devolución de parte de su sueldo a cambio de mantener su puesto de trabajo.

Dentro de las declaraciones judiciales citadas en el reportaje, el propio Lillo detalló el tenso ambiente previo a la denuncia:

“Durante el año 2024 estaba muy tensa la relación con Yolanda y Camila por la devolución de los dineros y yo le comenté a Yolanda que lo que estaban haciendo conmigo era delito y Yolanda me respondió que la diputada tenía todo manejado”, afirmó el exasesor ante el ente persecutor.

No obstante, las conversaciones entre los involucrados también dan cuenta del intento de la secretaría parlamentaria por dar tranquilidad sobre los ordenamientos contables:

“No Julio, no vamos a aparecer nunca en nada, no se preocupe, mire que el que lleva todo y hace el caldo de cabeza para poder cuadrar y que las cosas no sean excessiveas de ningún tipo, soy yo, ¿ya?”, se lee en un chat atribuido a la secretaria Yolanda Olfos.

Por su parte, las defensas y vocerías vinculadas a la parlamentaria sostienen la inocencia de la autoridad y llaman a desestimar las lecturas de la Fiscalía:

“Los mensajes que se citan se están leyendo fuera de contexto, su verdadero sentido se está acreditando en la fiscalía, posteriormente lo vamos a acreditar en el tribunal”, aseguraron desde su entorno legal.

GESTIONES FAMILIARES

Junto con el rastreo de dineros y la solicitud de información al Servicio de Impuestos Internos (SII) por inconsistencias en facturas emitidas y recibidas, la indagatoria del Ministerio Público sumó otros hechos. Entre ellos, la emisión de un oficio parlamentario a Bienes Nacionales en favor de la madre de la congresista, Verónica Oporto, hecho que fue cuestionado internamente por el propio abogado que lo redactó:

“Si yo fuera parlamentario, yo no hubiera hecho la consulta porque me parece reprochable éticamente. No corresponde, se ve feo, que un parlamentario haga uso de sus facultades para consultar sobre un trámite de un familiar”, declaró el exasesor legislativo Benjamín Rojas.

A ello se agrega la revisión de la tramitación de la Ley de Notarios en la Comisión Mixta, donde un testigo de la Cámara de Diputados acusó un inusual viraje en el comportamiento de la legisladora:

“En la comisión mixta hubo un cambio de conducta de la diputada Camila Flores que intervino de manera continua, formuló reserva de constitucionalidad respecto de algunos puntos, participó en todas las votaciones e incluso hizo propuestas que fueron sometidas a votación. Ese cambio de conducta es muy llamativa porque de una actitud pasiva o desinteresada pasa a tomar parte activa en la discusión”, testificó un asesor jurídico ante los fiscales.

Las pericias e interrogatorios continúan en curso mientras la Fiscalía busca determinar eventuales delitos de corrupción y uso irregular de recursos públicos.

PURANOTICIA