Retoman gestiones para destrabar proyecto de extensión del tren hacia La Calera

Autoridades regionales y de la provincia de Quillota sostuvieron una reunión con representantes de EFE Valparaíso para abordar el estado del proyecto de extensión ferroviaria del Tren Limache - Puerto hacia Quillota, La Cruz y La Calera.

El proyecto contempla 26 kilómetros de doble vía y cinco estaciones nuevas: San Pedro, Quillota Sur, Quillota Centro, La Cruz y Guerra. Incluye, además, la rehabilitación de la estación La Calera, con una inversión de US$ 811 millones.

Asimismo, la obra movilizaría a más de 6 millones de pasajeros al año y acortaría significativamente el viaje entre La Calera y Valparaíso. De igual forma, cuenta con aprobación ambiental, confirmada por el Comité de Ministros el 31 de agosto, pero aún no tiene financiamiento comprometido ni fecha de operación.

Al respecto, el senador Diego Ibáñez sostuvo que "el tren es una deuda histórica con Quillota y con La Calera. Es una obra que le va a cambiar la vida a la provincia. Ya tiene la aprobación ambiental y lo que falta es la decisión del Gobierno para financiarlo rápidamente. Presentamos indicaciones en el Presupuesto y vamos a exigir que se reflejen en el plan trienal de EFE, con fechas concretas para su ejecución".

El parlamentario presentó indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para asegurar recursos para la extensión. También oficiará al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a EFE para conocer el financiamiento y el cronograma de la obra, con el objetivo de avanzar con mayor agilidad y claridad en su ejecución.

Por último, comentó que "estamos hablando de más de 6 millones de viajes al año y de 89 minutos menos de viaje entre La Calera y Valparaíso. Eso es calidad de vida, es tiempo con la familia y es, finalmente, desarrollo para una provincia que ha estado históricamente postergada. Este proyecto no puede quedar solo en un anuncio, y desde el Senado lo vamos a empujar hasta verlo funcionando para los vecinos de la provincia de Quillota”.

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