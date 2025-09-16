Retoman búsqueda marítima y aérea de adolescente de 13 años arrastrado por el mar en playa Las Torpederas de Valparaíso

Durante la mañana de este martes 16 de septiembre se retomaron las labores de rebusca del adolescente de 13 años que se encuentra desaparecido desde el sábado 13 tras ser arrastrado por el mar en la playa Las Torpederas de la comuna de Valparaíso.

El menor de edad se encontraba junto a un grupo de personas lanzándose piqueros en esta zona de la comuna porteña, momento en que fue arrastrado mar adentro debido a la fuerza del oleaje que había a esa hora en este popular balneario.

El capitán de Puerto de Valparaíso, capitán de fragata David López, explicó que "durante la mañana y considerando las condiciones de mar favorable, se va a efectuar una rebusca submarina con buzos de la Gobernación Marítima de Valparaíso".

En forma paralela, la LSG Valparaíso –que se encuentra en el área– efectuará una rebusca en el área norte, por el borde costero, hasta la comuna de Concón.

Adicionalmente, se tiene considerado una exploración aeromarítima con un helicóptero institucional, que apoyará las labores de rebusca del menor de edad.

Personal de la Policía Marítima también efectuará una rebusca por el borde costero.

"A las tareas de rebusca se suma también personal civil, voluntarios y de otros organismos públicos, como Seguridad Pública de la Municipalidad de Valparaíso y apoyo con la Delegación Presidencial, a través de su Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres", sentenció el Capitán de Puerto de Valparaíso.

