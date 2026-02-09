Retiran vehículo abandonado con encargo por robo desde el Parque Cabritería de Valparaíso

Tras una denuncia realizada por la organización comunitaria “Valparaíso Red Parque Cabritería” y la alerta de vecinos, el municipio porteño procedió al retiro de un vehículo abandonado, desmantelado y con encargo por robo, el que llevaba días emplazado en la parte baja del lugar, provocando daños significativos a la flora existente y una grave alteración al ecosistema del sector.

De esta manera, la Dirección de Medio Ambiente se desplegó de manera inmediata en el lugar y una vez evaluados los posibles riesgos existentes, se procedió al retiro del automóvil con el apoyo de maquinaria y personal del Departamento de Asistencia Técnica (DAT).

Los restos del automóvil fueron trasladados hasta el acceso principal del Parque Cabritería y posteriormente, entregados al Departamento de Fiscalización de la Dirección de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron las coordinaciones correspondientes con Carabineros del Retén Cabo Juan Silva de Placeres Alto, para la recepción del vehículo, el que continuará su proceso investigativo a cargo de la fiscalía regional.

Tras el operativo, el director de Medioambiente del municipio porteño, Alejandro Villa destacó el trabajo desarrollado, especialmente, porque el “Parque Cabritería cuenta con una colonia muy importante de palma chilena y escurrimientos de aguas que van de la parte alta hasta el sector plano. El objetivo no sólo era dar una solución al retiro de este vehículo, sino que también, informar a la comunidad el compromiso de la Municipalidad de Valparaíso de cautelar este sitio que presenta estas características biogeográficas que son de alto valor para toda la comunidad”.

El Parque Cabritería corresponde a una extensa quebrada natural de alto valor ecológico, considerada un pulmón verde urbano de la comuna, además de ser un refugio natural para la flora y fauna de Valparaíso. Cuenta con un estero que recorre aproximadamente 5 kilómetros de forma libre y alberga un bosque esclerófilo compuesto por cientos de especies nativas, tales como palma chilena, peumo, boldo, quillay y litre.

