Retiran un "ruco" a pocas cuadras del centro de Villa Alemana: sitio había sido denunciado por incivilidades y posibles delitos

Personal de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana concretó un nuevo retiro de un “ruco” ubicado a pocas cuadras del centro de la comuna.

Dicho espacio, que fue declarado en abandono, había sido denunciado por vecinos del lugar debido a las incivilidades y posibles delitos que se generaban en el sector.

El operativo se realizó en la intersección de calles Almirante Neff y San Martín, hasta donde se trasladaron las áreas Social y Operativa de la Dirección de Seguridad Pública. Al proceder a la limpieza y el retiro de las personas que ocupaban el lugar, se encontraron elementos como teléfonos celulares e incluso un chaleco antibalas. Además, sobre el mismo recinto existían denuncias por consumo de drogas, acumulación de basura e incluso se habían generado focos de incendio.

El alcalde Nelson Estay estuvo presente en el operativo, tras lo cual declaró que “era un ‘ruco’ que estaba ubicado en un lugar residencial, que llevaba muchos años ahí y fue declarado en abandono, por lo tanto, hoy pudimos ingresar al sitio. Acá se generaban incivilidades, estaban colgados al tendido eléctrico, se encontraron celulares, un chaleco antibalas y múltiples especies. Pero eso hoy dejó de existir”.

El jefe comunal agregó que “agradecemos a los vecinos, que son quienes hacen las denuncias, porque es parte del orden que estamos generando en nuestra ciudad. Sabemos que no llegamos a todos lados, pero vamos a llegar, estaremos en todos lados con el fin de darle mayor tranquilidad a la ciudad y mejorar la percepción de inseguridad que hoy se tiene prácticamente en todo el país”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, Claudio Mendiboure, comentó que “el día de hoy nuevamente estamos interviniendo espacios que habían sido tomados por personas en situación irregular. Lo que hacen estas acciones es recuperar estos espacios para brindar seguridad en los entornos a los vecinos. En este caso, era una queja histórica en el lugar”.

Durante este miércoles se desarrolló también una nueva sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública, donde precisamente se destacó el retiro de este “ruco”, el que se suma a los operativos realizados el jueves pasado que significaron el desalojo de otro espacio particular tomado que se usaba para el consumo de drogas y el acopio de especies robadas -entre las que se encontraron elementos sustraídos del Colegio Ítalo Composto la semana pasada-, y un copamiento desarrollado junto a PDI en el centro de la comuna.

En ese sentido, se informó que en el periodo junio-agosto se atendieron más de 1.800 requerimientos al número único de emergencias 1211. Esto refleja un aumento notable en la cantidad de operativos y en la credibilidad de la comunidad a la labor de Seguridad Pública.

Sobre este tema, el alcalde Estay comentó que “son llamados de nuestros vecinos, a la fecha hemos tenido más de 750 llamados sólo este mes. Eso refleja la confianza que está adquiriendo la gente porque estamos respondiendo rápidamente, estamos asistiendo a los llamados y la gente está confiando en el trabajo público”.

Claudio Mendiboure, en tanto, indicó que “lo que mostramos en este Consejo Comunal de Seguridad Pública, además de la estadística, es que estamos realizando acciones concretas, que la ciudadanía nos está validando, porque está confiando aún más en la Seguridad Pública de nuestra comuna”.

PURANOTICIA