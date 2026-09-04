Retiran de circulación motocicleta que transitaba sin su documentación en Nogales

El procedimiento fue realizado por Carabineros y Seguridad Pública Municipal, en el marco de controles que buscan reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.
Un procedimiento de fiscalización terminó con el retiro de circulación de una motocicleta que transitaba sin su documentación correspondiente en Nogales.
El operativo fue desarrollado de manera coordinada por Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como parte de las acciones destinadas a reforzar los controles en materia de seguridad y tránsito.
Desde el Municipio señalaron que "este tipo de fiscalizaciones busca reforzar la seguridad y promover el cumplimiento de la normativa vigente, contribuyendo a una circulación más segura para todos nuestros vecinos y vecinas".
Asimismo, la casa edilicia adelantó que este tipo de procedimientos continuarán desarrollándose junto a Carabineros, indicando que "seguiremos realizando este tipo de controles y fiscalizaciones, en coordinación con Carabineros, con el objetivo de fortalecer la seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas".
PURANOTICIA