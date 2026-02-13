Retiran cinco bateas y seis camiones de basura desde edificio abandonado en Viña del Mar

Cinco bateas y seis camiones llenos de basura retiró el Municipio de Viña del Mar desde un edificio abandonado en calle Álvarez, en el sector de Chorrillos, en un operativo destinado a reforzar la seguridad del sector y evitar incivilidades debido a las condiciones insalubres en el que estaba el terreno.

La labor fue ejecutada por personal de las direcciones de Operaciones y Servicios, Seguridad Pública, Desarrollo Comunitario, e incluyó el despeje de cuatro personas en situación de calle.

Tras otorgar el plazo legal de 15 días corridos al propietario del predio para ejecutar obras mantención y/o mejoras para mantenerlo en condiciones de seguridad que eviten el riesgo y deterioro progresivo del sector, como también la limpieza del sitio, y no cumplir con lo exigido, la Dirección de Obras Municipales solicitó declarar el inmueble como propiedad abandonada.

En dicho contexto, se ordenó la intervención de la Dirección de Operaciones y Servicios, para despejar el lugar y brindar condiciones de seguridad que eviten el riesgo de incivilidades y deterioro progresivo del sector. Por lo mismo, se instalará un cierre con planchas metálicas para clausurar el terreno y así prevenir nuevas intrusiones.

La alcaldesa Macarena Ripamonti indicó que “esta intervención forma parte de nuestro plan de recuperación de inmuebles abandonados en la comuna. No vamos a permitir que propiedades en estado de abandono, producto de la irresponsabilidad de sus dueños, se transformen en focos de delincuencia, incivilidades o riesgo sanitario para los vecinos”.

La jefa comunal explicó que “aquí se cumplió el procedimiento legal, se otorgaron los plazos correspondientes y, ante el incumplimiento, declaramos el inmueble en estado de abandono, realizamos el despeje y remitimos los antecedentes al Juzgado de Policía Local para que se apliquen las multas respectivas”.

“Nuestro deber es proteger a las familias y devolver la tranquilidad a los barrios. Este fue un gran trabajo coordinado de nuestros equipos municipales, que permitió retirar toneladas de basura, cerrar el recinto y recuperar condiciones mínimas de seguridad para el sector”, puntualizó la alcaldesa.

MAYOR SEGURIDAD

No obstante el terreno -ubicado en calle Álvarez N° 1902- es propiedad de la Inmobiliaria e Inversiones Montano y Compañía Limitada, el municipio decretó su intervención tras la declaratoria de estado de abandono atendiendo las denuncias de la comunidad que ha sido afectada por delitos reiterados, como asaltos durante la noche, de parte de antisociales que pernoctaban en el terreno.

La limpieza y despeje de la propiedad se realizó con apoyo de camiones recolectores, camiones tolva y maquinaria pesada.

Los antecedentes del caso se remitieron al Juzgado de Policía Local para la aplicación de la multa respectiva a los dueños del inmueble.

PURANOTICIA