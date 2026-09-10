Retiran 8,4 toneladas de escombros y rucos en operativos de despeje en Valparaíso

Dos jornadas consecutivas de trabajo conjunto entre Carabineros y la Municipalidad de Valparaíso permitieron retirar un total de 8,4 toneladas de escombros, residuos y estructuras precarias desde distintos espacios públicos de la comuna.

Los operativos fueron desarrollados por funcionarios de la 2ª Comisaría Central, junto a personal municipal de Operaciones para despejar sectores donde se habían instalado rucos y construcciones precarias en bienes nacionales de uso público.

Primero se realizaron intervenciones en Av. Brasil, Nudo Barón y bajo la vía elevada de Av. Argentina, donde se retiraron 7,2 toneladas de escombros y residuos.

Posteriormente se efectuó un nuevo operativo en calles Blanco, Colón y Rodríguez, además de las inmediaciones del Hospital Van Buren, logrando retirar alrededor de 1,2 toneladas de escombros, residuos y elementos asociados a construcciones precarias.

De esta manera, ambas intervenciones permitieron sacar de los espacios públicos un total de 8,4 toneladas de residuos y escombros, contribuyendo al despeje de sectores utilizados diariamente por vecinos, trabajadores y visitantes.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de operativos apunta a la recuperación de espacios públicos y al mejoramiento de las condiciones de seguridad, orden y limpieza en distintos sectores de la comuna porteña.

La institución también relevó la importancia de mantener un trabajo coordinado y sostenido con el Municipio de Valparaíso, tanto para intervenir lugares ocupados irregularmente como para mejorar el entorno urbano.

Cabe hacer presente que los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la Ciudad Puerto, de acuerdo a lo informado por ambos organismos.

PURANOTICIA