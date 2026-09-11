Retiran 3 toneladas de desechos y despejan entorno del Mercado Cardonal de Valparaíso

Como parte de las acciones de recuperación y mejoramiento del entorno del Mercado Cardonal, la Municipalidad de Valparaíso realizó un nuevo operativo de limpieza, fiscalización y ordenamiento en las calles aledañas al recinto, con el objetivo de despejar el espacio público y favorecer un tránsito más seguro para quienes trabajan y circulan diariamente por el sector.

El despliegue contó con el apoyo de Carabineros y movilizó a cerca de 30 funcionarios municipales de las direcciones de Operaciones y Seguridad Ciudadana, además de camiones tolva para las labores de retiro de residuos.

Durante la jornada se retiraron cerca de 3 toneladas de desechos, entre ellos palets y alimentos en descomposición. Asimismo, se efectuó el despeje de la vía pública mediante el retiro de tres rucos y un foodtruck, contribuyendo a recuperar espacios destinados al libre desplazamiento de peatones.

La alcaldesa Camila Nieto sostuvo que "no abandonaremos el Mercado Cardonal ni sus alrededores y creo que estas acciones muestran ello y refuerzan nuestro compromiso con el ordenamiento y la limpieza de Valparaíso y de uno de sus epicentros comerciales. Ya hicimos la etapa de pintado y hermoseamiento del Mercado y la etapa de formalización de más de cuarenta vecinos y vecinas que hoy pueden trabajar tranquilamente en el lugar, y eso es muestra del compromiso municipal".

Asimismo, indicó que "trabajos como éste son fundamentales, también, para recuperar un espacio público tan sentido para los porteños y porteñas en seguridad, orden y limpieza. Lo importante es seguir avanzando y, por supuesto, defender aquello que hemos podido conquistar en este importante sector del barrio El Almendral".

La ejecución por parte del municipio de estos operativos se mantendrá con el tiempo en el entorno del Mercado Cardonal de Valparaíso, junto con la presencia preventiva de los equipos de Seguridad Ciudadana, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y las condiciones de uso del espacio público.

De esta manera, la casa edilicia porteña busca seguir fortaleciendo el entorno del Mercado Cardonal como un punto de encuentro social, comercial y turístico de Valparaíso, compatibilizando la actividad que se desarrolla en el sector con condiciones adecuadas de seguridad, limpieza y circulación.

PURANOTICIA