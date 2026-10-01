Desde la plaza La Lechería al paseo patrimonial de Pullally: Papudo despliega cartera de proyectos por $506 millones

Una cartera de proyectos por $506 millones se encuentra actualmente en ejecución en la Papudo, con iniciativas destinadas al mejoramiento de espacios públicos, infraestructura deportiva, recuperación urbana y pavimentación en distintos sectores de la comuna.

Entre las obras consideradas se encuentra la reposición de la plaza La Lechería, proyecto que actualmente presenta cerca de un 80% de avance y cuya finalización está prevista para noviembre.

A estas iniciativas se suma el diseño para la construcción del paseo patrimonial de Pullally, proyecto que se encuentra a la espera de la aprobación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para definir la metodología para la liberación de los recursos.

La iniciativa será financiada a través del Programa para Pequeñas Localidades y, una vez cumplida esa etapa administrativa, el municipio proyecta que su ejecución pueda comenzar durante el primer semestre de 2027.

La cartera incorpora, además, la Alameda Peatonal de Av. Las Salinas junto con iniciativas de conservación y mejoramiento vial en distintos puntos de la comuna.

“Estos $506 millones representan recuperación de espacios públicos, mejoramiento de infraestructura y preparación de proyectos que requieren procesos más largos para conseguir su financiamiento. Nuestro desafío es que la inversión llegue a los distintos sectores de la comuna y se traduzca en mejoras que nuestros vecinos puedan ver y utilizar en su vida cotidiana”, señaló la alcaldesa Claudia Adasme.

En materia vial, el municipio se encuentra desarrollando la formulación de proyectos de pavimentación que posteriormente serán postulados al Gobierno Regional por un monto cercano a los $3 mil millones. Paralelamente, se consideran intervenciones como la conservación de la población Irarrázabal y proyectos de pavimentación para calles Latorre, Rosario Pérez e Ignacio Díaz, además del pasaje Los Changos.

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