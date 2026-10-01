Éxito de ventas obliga al Tren del Recuerdo a desplegar sus nueve coches para viaje entre Limache y Ritoque

El éxito en la venta de entradas obligó al Tren del Recuerdo a desplegar la totalidad de sus carros para los viajes programados este fin de semana entre Limache y Ritoque.

La formación viajará con sus nueve coches históricos, permitiendo transportar a más de 500 pasajeros en cada recorrido y consolidando este trayecto como uno de los panoramas patrimoniales más atractivos de la región de Valparaíso.

Más que un viaje turístico, la experiencia propone un recorrido por la historia ferroviaria de Chile. Los pasajeros viajarán a bordo de coches restaurados que representan distintas épocas del desarrollo ferroviario nacional, incluyendo unidades de Primera Clase de las décadas de 1920 y 1930, coches Salón de los años cincuenta y el emblemático coche Video-Bar construido en Chile durante la década de 1960.

El recorrido destaca también por la riqueza de los paisajes que atraviesa. Desde Limache, el tren avanza por el valle interior para luego encontrarse con algunos de los escenarios naturales más característicos de la costa central. Durante el trayecto, los pasajeros podrán cruzar el río Aconcagua, observar los extensos humedales de Mantagua, recorrer las proximidades de los campos dunares y avanzar junto al mar hasta llegar a Ritoque, combinando patrimonio ferroviario y naturaleza en un mismo viaje.

María Alicia Sánchez, gerenta de pasajeros de EFE Valparaíso, destacó que "estamos muy contentos de la recepción del público para este nuevo viaje del Tren del Recuerdo entre Limache-Ritoque,consolidando una ruta increíble entre el valle y la costa, lo que queda demostrado la rápida venta de los pasajes para este sábado. Esto potencia el turismo, el desarrollo económico local y también el patrimonio ferroviario. Esperamos seguir desarrollando este tipo de iniciativas, las que sabemos que siempre son bien recibidas por los turistas y también por los pasajeros”.

La experiencia resulta especialmente atractiva porque permite contemplar estos paisajes desde una perspectiva poco habitual. Las amplias ventanas de los coches históricos ofrecen una vista privilegiada de ecosistemas costeros, aves migratorias, dunas y zonas rurales, recreando el modo en que miles de viajeros conocieron el territorio durante gran parte del siglo XX.

Para el presidente de la Corporación del Patrimonio Ferroviario, José Tomás Bretón, "estamos muy contentos del éxito que han tenido los viajes entre Limache y Ritoque que, para atender la gran demanda, tenemos que llevar nuestra flota completa de los nueve coches que tiene el Tren del Recuerdo, permitiendo que la gente pueda disfrutar de este patrimonio histórico con coches que van desde el año 1923 los de primera clase más antiguos, 1929, 1931 hasta modelos más clásicos de los años cincuenta que son los coches salones, también de los años 60’ como el salón japonés o el coche video bar, que tiene la particularidad de que fue construido en Chile".

El sábado, los pasajeros realizarán un viaje de ida y vuelta con tiempo para descender en Ritoque y trasladarse hasta Quintero, donde podrán recorrer libremente la comuna, sus playas, restaurantes y la histórica estación ferroviaria, hoy convertida en centro cultural. El domingo, en tanto, el servicio efectuará un recorrido continuo de ida y vuelta entre Limache y Ritoque, sin descenso de pasajeros, privilegiando la experiencia del viaje ferroviario y la contemplación del paisaje.

Con todos sus coches en circulación, el Tren del Recuerdo volverá a demostrar que el patrimonio ferroviario sigue despertando interés entre personas de todas las edades. La combinación de material rodante centenario, paisajes costeros únicos y la posibilidad de revivir la época dorada de los ferrocarriles convierte a esta ruta en una verdadera ventana al pasado sobre rieles.

Para este sábado, los pasajes están agotados, pero aún quedan algunos tickets para el denominado viaje corto de este 4 de octubre y los pueden encontrar en la web www.trendelrecuerdo.cl.

PURANOTICIA