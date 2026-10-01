Renovarán completamente la plaza Manuel Rodríguez del cerro Esperanza tras aprobación de proyecto por $300 millones

Un importante avance para la recuperación de espacios públicos de Valparaíso se concretó con la aprobación, por parte del Concejo Municipal, de la propuesta de adjudicación del proyecto «Mejoramiento Integral Plaza Manuel Rodríguez, Cerro Esperanza», iniciativa que permitirá renovar completamente uno de los principales puntos de encuentro comunitario de este sector porteño.

El proyecto, a ejecutarse en la intersección de Barros Arana con Tolson, contempla una inversión de $300.973.631, financiada mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional, y beneficiará directamente a más de 8.000 vecinos. La obra fue adjudicada a la Sociedad Constructora Mejillones Ltda. y considera un plazo de ejecución de 180 días corridos, una vez realizada la entrega de terreno.

El diseño de la iniciativa recoge las necesidades planteadas durante distintas jornadas de participación ciudadana desarrolladas en 2025, instancia en la que participaron dirigentes y vecinos de organizaciones como la JJ.VV. N°2 “Los Boldos”, Consejo Local de Salud Esperanza, JJ.VV. N°46 “Población Chile”, JJ.VV. N°1 “Rosso” y el Comité Quebrada “Los Plátanos Prospera”, entre otros actores comunitarios.

La alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, señaló que "la aprobación de esta propuesta de adjudicación es un paso muy importante para cerro Esperanza y para las miles de familias que utilizan y dan vida a la plaza Manuel Rodríguez. Estamos recuperando un espacio público que queremos que vuelva a ser un lugar de encuentro, de recreación, de deporte y de vida comunitaria".

"Este proyecto incorpora algo que para nosotros es fundamental: que los espacios públicos sean accesibles, seguros y pensados para todas las personas. Además, es una iniciativa que recoge el trabajo y las necesidades planteadas por las propias vecinas y vecinos, porque recuperar nuestros barrios también significa escuchar a sus comunidades y trabajar junto a ellas”, complementó la autoridad (s).

Desde las organizaciones sociales, la presidenta del Campamento Comité Quebrada “Los Plátanos Prospera”, Ivonne Consuegra, indicó que "como vecinos estamos muy contentos. Este cerro es un cerro donde el adulto mayor se destaca y también necesitan un espacio. Al fin se concreta un sueño esperado por muchos vecinos, por mucho tiempo, en que la plaza de verdad será habilitada y eso es maravilloso".

La dirigenta también destacó que "el hecho de haber trabajado donde se invitó a los vecinos a ser partícipes de esta mesa, donde exponíamos nuestros sueños, también fue un buen tiempo. Darle las gracias también a todas las entidades correspondientes, a la municipalidad, al Gobierno, a todos en general, por poder permitirnos vivir el sueño de la ‘Plaza Esperanza’, como le decimos nosotros. Le pedimos a los vecinos paciencia, porque esto va a tomar tiempo, pero un tiempo que valdrá la pena. Pronto empezaremos a ver con nuestros ojos que esto se está haciendo”.

Con la aprobación de la propuesta de adjudicación, el proyecto avanza hacia su ejecución, dando continuidad al trabajo de recuperación y mejoramiento de espacios públicos en los distintos barrios de Valparaíso.

La intervención contempla una renovación integral del espacio, con nuevos pavimentos y circulaciones, mobiliario urbano, iluminación, juegos infantiles, equipamiento deportivo y áreas verdes.

Uno de los principales énfasis del proyecto será la accesibilidad universal, mediante la incorporación de una ruta accesible, pavimento podotáctil y barandas accesibles, permitiendo que la plaza pueda ser utilizada de manera segura e inclusiva por personas de distintas edades y condiciones de movilidad.

Asimismo, las zonas destinadas a juegos infantiles y ejercicio contarán con piso de caucho continuo de cuatro centímetros, diseñado para absorber impactos y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilicen estos equipamientos.

La iniciativa también considera la ampliación y mejoramiento del anfiteatro, incluyendo la construcción de una cubierta, nuevas escaleras, muros y escaños de hormigón. A ello se suman sectores con maicillo compactado, nuevas áreas verdes y la plantación de especies nativas de la zona central del país, favoreciendo una propuesta paisajística con menores requerimientos hídricos. El proyecto contempla, además, el mejoramiento y renovación del sistema de iluminación de la plaza.

PURANOTICIA