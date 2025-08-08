Resuelven problemas de conexión eléctrica en escuela Teniente Julio Allende de Placilla

Con esperanza y una sensación de avances concretos culminó una jornada de encuentros entre el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso y la comunidad de la escuela Teniente Julio Allende de Placilla, en la comuna porteña, que en los últimos meses enfrentó diversos problemas eléctricos.

Finalizaron las obras de un tercer empale eléctrico, quedando solo la adecuación de algunos detalles. Junto a lo anterior, durante el fin de semana se instalarán equipos de regulación térmica y, así, el día lunes empezar las clases en mejores condiciones.

Una inversión de normalización y mejoras de más de $35 millones y que contó además con las voluntades y gestiones clave de las seremis de Educación y Energía.

Pedro Aranda, representante de la nueva directiva, señaló que "vemos esto con esperanza, ha sido un trabajo bastante duro para hacer presentes nuestras necesidades, pero afortunadamente con todos los estamentos y SLEP hemos podido salir adelante y por ahora estamos bastante esperanzados. Logramos lo que queríamos: la luz para nuestros hijos”.

Por su parte, el director ejecutivo del SLEP, Pablo Mecklenburg, aseguró que “fue una buena jornada, con un buen clima de conversación tras momentos muy duros. Ahora, avanzamos. Lo que viene ahora es el agua (de alcantarillado), para que la escuela esté completa con todos sus servicios para desarrollar un gran proyecto educativo”.

Tras el encuentro, el seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez, aseguró que “las noticias que entregamos hoy significan un trabajo conjunto entre las distintas instituciones para fortalecer a la educación pública, tanto de representantes parlamentarios, del municipio, del SLEP y las distintas carteras de la región. Todo eso ha permitido hoy mostrar avances concretos. En Valparaíso tenemos muchos desafíos y ante eso se requiere mucho diálogo, comunicación y ese compromiso se ha sostenido”.

PURANOTICIA