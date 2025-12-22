Restauran áreas verdes con árboles nativos y mobiliario inclusivo en Concón

En el marco de un convenio de cooperación suscrito en el mes de mayo pasado, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el municipio restauraron dos parques urbanos de la comuna de Concón, que abarcan en total 10. 530 metros cuadrados: Las Araucarias, ubicado en la avenida Magallanes, frente al Estadio Atlético Municipal, y Bicicross, en calle Abedules.

La intervención consideró, en cada sector, la plantación de 120 ejemplares arbóreos de ocho especies nativas (maqui, pelú, huingán, pimiento, maitén, quebracho, alcaparra y quillay), para paulatinamente reemplazar pinos y eucaliptos en deterioro. Además, contempló la instalación de mobiliario urbano inclusivo para apreciar e identificar a la vegetación presente.

“Conaf aportó 240 árboles nativos, además de mobiliario urbano con código QR y señalética en braille para la inclusión de toda la comunidad”, manifestó el jefe del Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos de la Corporación, Claudio Ilabaca.

Por su parte, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, aseveró que “este convenio con Conaf nos permite la plantación de árboles en distintos puntos de la comuna, que van a ayudar en el cuidado de nuestro aire y, por supuesto, de nuestros espacios naturales”.

Asimismo, destacó que “estamos trabajando con juntas de vecinos como Villa Primavera, San Andrés y Lomas de Montemar, entre otras, para que estos pulmones verdes, como están en espacios comunes, también sean cuidados por todos”.

Cabe consignar que el acuerdo de colaboración incluyó la renovación de una pérgola y la instalación de ocho bancas metálicas, cuatro letreros de bienvenida en PVC espumado, cuatro letreros metálicos de bienvenida en sistema braille, 15 carteles de identificación de especies con código QR y 15 carteles metálicos de identificación de especies en sistema braille.

También consideró la capacitación de los vecinos en torno a la plantación y el cuidado de los ejemplares arbóreos. En ese contexto, residentes han organizado diferentes operativos para el mejoramiento y la mantención de los parques.

Otra arista de este convenio de cooperación es que la Municipalidad de Concón se encargará del riego de los ejemplares arbóreos, así como de la protección del mobiliario urbano.

