Reservas de último minuto impulsaron ocupación hotelera al 60,9% en la región de Valparaíso durante el 1 de mayo

La región de Valparaíso alcanzó una ocupación hotelera promedio de 60,94% durante el fin de semana largo del 1 de mayo, superando ampliamente la proyección inicial de 46,92% estimada en el último Barómetro de la Cámara Regional del Comercio y la Producción (CRCP) de Valparaíso y la Corporación Regional de Turismo (CRTV).

El resultado confirma una tendencia que ya se había observado en fines de semana largos anteriores: reservas realizadas cada vez más cerca de la fecha de viaje, especialmente favorecidas por buenas condiciones climáticas, escapadas de corta duración y una mayor flexibilidad en la planificación de los visitantes.

Marcela Pastenes, gerente general de la CRCP, indicó que "el resultado final del fin de semana largo confirma una tendencia que venimos observando hace varios meses: las decisiones de viaje se están tomando cada vez más cerca de la fecha. Las reservas de último minuto terminaron impulsando la ocupación hotelera regional hasta el 60,9%, superando ampliamente la proyección inicial que habíamos realizado junto a la Corporación Regional de Turismo".

Las cifras finales evidenciaron una importante recuperación de destinos tradicionales respecto de las proyecciones iniciales realizadas una semana antes del feriado. El destino Viña del Mar–Concón alcanzó una ocupación promedio de 69,29%, mientras que Valparaíso llegó al 51,30%. Asimismo, Ritoque–Los Molles registró un 72,57%; el Valle del Aconcagua un 64,68%; y Rapa Nui un 66,20%, consolidándose entre los destinos con mejor desempeño durante el fin de semana largo.

Por su parte, el gerente general de la CRTV, Sebastián Raby, destacó que "tal como hemos observado en los últimos barómetros, existe una diferencia muy importante entre la cifra de intención de ocupación, que medimos una semana antes, respecto a las cifras definitivas. En este caso, pasamos de un 47% proyectado a una ocupación cercana al 61%, lo cual es una excelente noticia”.

Finalmente, las entidades coincidieron en que el comportamiento observado durante este fin de semana largo responde a un visitante más flexible y cauteloso en sus decisiones, pero que continúa movilizándose y consumiendo experiencias turísticas.

PURANOTICIA