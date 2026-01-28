Rescate vehicular pesado en Viña del Mar: choque entre dos automóviles y una micro moviliza a equipos de emergencia

Dos automóviles particulares y una micro se vieron involucrados en un accidente de tránsito registrado minutos antes del mediodía en Viña del Mar.

Equipos de emergencia fueron alertados del siniestro vial en la intersección de Av, Benidorm (15 Norte), a la altura de 3 Oriente, casi frente a los centros comerciales.

Según reporta el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, se trata de un rescate vehicular pesado, del cual no se ha informado hasta el momento del número de lesionados.

La unidad Transporte Informa reportó que el flujo vehicular de 15 Norte hacia San Antonio está siendo redireccionado por calle 3 Oriente hacia el sur.

Producto de esta situación, complementaron la información indicando que hay "congestión alta en esta vialidad. Prefiera avenida Libertad como alternativa".

Noticia en desarrollo...

PURANOTICIA