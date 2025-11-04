Rescatan sana y salva a joven que se extravió mientras practicaba senderismo en Limache

Una joven fue rescatada en buenas condiciones luego de reportarse su desaparición tras internarse en el cerro La Huinca, ubicado en la comuna de Limache.

El equipo de Seguridad Pública del Municipio fue alertado de la situación, por lo que se activó un protocolo de búsqueda, movilizando diversos recursos.

La joven salió desde su casa, ubicada en la población CCU, para realizar senderismo a primera hora de este lunes al cerro, lugar donde se desorientó.

Tras la llegada del personal municipal, el alcalde Luciano Valenzuela destacó que "comenzaron a recorrer las principales quebradas donde intuíamos podía estar", hasta que finalmente lograron tomar contacto con la joven desaparecida.

Cabe señalar que la joven rescatada se encuentra en buenas condiciones y fue trasladada hasta su domicilio, donde ya se encuentra en compañía de su familia.

"Nos alegra saber que la persona apareció sin lesiones, pero no podemos dejar de comentar que se deben tomar precauciones al subir cerros: no hacerlo solo, siempre estar en compañía de una persona ante cualquier eventualidad", agregó.

Asimismo, sostuvo que "nuestro equipo de Seguridad Municipal está al servicio de emergencias, pero también al servicio del bienestar general de nuestros vecinos".

Cabe hacer presente que el rescate fue registrado por las cámaras corporales de los funcionarios que participaron del operativo en el cerro La Huinca.

Debido a esta situación, desde la Municipalidad de Limache reforzaron el llamado a tomar precauciones al ascender y descender por lugares y caminos no habilitados, recordando que el teléfono para emergencias es el 1459 de Seguridad Municipal.

