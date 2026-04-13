Rescatan con vida a tres jóvenes extraviados en Placilla tras intenso operativo nocturno

Durante la tarde de este domingo 12 de abril, tres jóvenes se extraviaron en el sector del mirador Salto del Agua, en Placilla, –parte alta de la comuna de Valparaíso– luego de internarse en una zona boscosa para realizar una caminata.

La situación fue alertada a Carabineros por parte de una familiar de las víctimas, quien recibió un mensaje indicando que no podían salir del lugar. Así, se desplegó un operativo de búsqueda, en coordinación con Bomberos.

Las labores se extendieron durante toda la noche, enfrentando dificultades de acceso debido a la complejidad del terreno y la densa vegetación, lo que obligó a realizar maniobras de aproximación y descenso por distintos puntos del cerro.

Durante la madrugada, personal de rescate logró ubicar a los jóvenes, constatando que una de las mujeres presentaba una lesión en el tobillo, lo que requirió el uso de equipos especializados para su evacuación.

Cerca de las 6:30 horas de este lunes 13 de abril, los tres jóvenes fueron rescatados con éxito y trasladados a un lugar seguro en la parte superior del cerro.

El teniente Sebastián Contreras, oficial de Ronda de la Prefectura de Valparaíso, explicó que "las labores se extendieron durante toda la noche, en un terreno de difícil de acceso, donde Carabineros mantuvo presencia permanente, apoyando la coordinación y el traslado de los equipos de emergencia".

A ello agregó que "cerca de las 6:30 de la mañana las personas fueron rescatadas con éxito y trasladadas a un lugar seguro, encontrándose actualmente con sus familiares".

Por último, el oficial de la policía uniformada hizo un llamado "a todos los jóvenes y personas que desean realizar este tipo de treking, que lo hagan con las medidas necesarias y el equipo óptimo para realizar este tipo de deporte".

El procedimiento contó con la participación activa de Carabineros y Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada durante toda la noche para lograr este resultado positivo.

PURANOTICIA