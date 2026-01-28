Rescatan con vida a dos tripulantes de embarcación que volcó en Juan Fernández

Dos tripulantes del bote a motor «Marlin» debieron ser rescatados por personal de la Capitanía de Puerto de Juan Fernández, luego que la embarcación volcara.

Fue a eso de las 20:40 horas del martes 27 de enero cuando se recibió información que indicaba que la embarcación no respondía a los llamados, a través de equipo VHF.

La preocupación aumentó al considerar que llevaba alrededor de una hora con su horario de recalada atrasado hacia el sector de Punta de Isla.

De esta manera, se procedió a efectuar un llamado por VHF a la torre de control del aeródromo, solicitando efectuar enlace con el bote en cuestión.

Así es como se tomó contacto con la embarcación «Escualo», que se encontraba fondeada en el sector, para que efectuara navegación por el área.

Fue justamente dicha embarcación la que asegura haber visualizado a «Marlin», la cual se encontraba volcada y con sus dos tripulantes sobre el casco de ella.

En forma paralela, zarpó desde Bahía Cumberland la unidad marítima LPM-4403, en compañía de dos embarcaciones locales hacia el sector de Punta de Isla.

Una vez en el lugar, los tripulantes rescatados fueron subidos a bordo de la unidad marítima, brindándoles los primeros auxilios, pese a que se encontraban ilesos.

Posteriormente, regresaron a puerto con los tripulantes hacia el sector de Bahía Cumberland, para ser atendidos en el Cesfam de la comuna para su evaluación.

El procedimiento terminó con el remolque de la embarcación siniestrada, en conjunto con tres embarcaciones locales. Llegando a puerto, se efectuó la maniobra de reflotamiento con buzos locales y maquinaria municipal, logrando recuperar la embarcación, quedando amarrada en el muelle fiscal para su posterior varado.

