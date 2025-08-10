Rescatan a tres jóvenes atrapados por la corriente del río Aconcagua en Concón

Una intensa operación de búsqueda permitió rescatar, en buen estado de salud, a tres jóvenes que practicaban kayak y fueron arrastrados por la corriente del río Aconcagua, en la comuna de Concón, región de Valparaíso.

El operativo comenzó la noche del sábado, cerca de las 20:30 horas, y se extendió hasta pasada la medianoche del domingo. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Concón, “se logró rescatar en buenas condiciones a tres personas que se encontraban aisladas y atrapadas por una fuerte corriente del Río Aconcagua en Concón”.

Desde la institución detallaron que “en el operativo participamos con el despliegue de todas nuestras unidades U-61, U-62 y U-63, junto a la Policía Marítima, Carabineros, el Servicio de Atención Médico de Urgencia (SAMU), Botes Salvavidas de Valparaíso, Bomberos de Quintero, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Concón y la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de Concón”.

En redes sociales, el alcalde de la comuna, Freddy Ramírez, informó cerca de las 23:20 horas que “los tres jóvenes fueron encontrados y en este minuto se están rescatando. Están en pleno proceso de rescate y están en muy buenas condiciones”. Añadió que “en algunos minutos se perdió el contacto con ellos, pero a través de la búsqueda con drones y con el apoyo de Bomberos se logró dar con el paradero de estos tres jóvenes en la rivera del río”.

Finalmente, la autoridad comunal hizo un llamado a la prevención: “Hacemos el llamado al cuidado, a la responsabilidad. Es bueno acá para hacer deporte en la playa, pero siempre tiene que ser con medidas de protección, con seguridad y no ir más allá de lo permitido”.

