Rescatan a perro en grave estado y detienen a dueña tras revelarse macabro caso de maltrato animal en un domicilio de Viña del Mar

Una mujer fue detenida por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) luego de detectarse un macabro caso de maltrato animal en la parte alta de Viña del Mar.

Funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) se trasladaron hasta un domicilio del sector de Miraflores Alto, lugar donde un veterinario de la Municipalidad de Viña del Mar constató el grave estado en el que se encontraba un perro.

Producto de esta situación, el can que allí residía fue trasladado hasta el Centro Veterinario Municipal, donde fue estabilizado y posteriormente entregado a un rescatista de la Fundación Nora, que se hará cargo de los cuidados del perro.

Respecto a la mujer detenida, el subprefecto Sergio Gutiérrez, jefe de la Bicrim de Viña del Mar, indicó que se trata de una ciudadana de nacionalidad chilena, mayor de edad y con antecedentes policiales por el delito de lesiones menos graves.

"Pasó a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por la flagrancia y por mantener una orden de detención pendiente", sostuvo el oficial de la policía civil que adoptó el procedimiento en esta casa de Miraflores Alto.

