Rescatan a hombre de 62 años que desapareció tras ingresar al mar en Viña del Mar

Un hombre de 62 años debió ser auxiliado por equipos de rescate luego de desaparecer en el mar en las inmediaciones de la playa Las Salinas, en Viña del Mar.

La emergencia movilizó a personal de la Policía Marítima, que desplegó un procedimiento de búsqueda y rescate con apoyo de la unidad LSR-4428 de la Capitanía de Puerto de Valparaíso.

El aviso fue recibido alrededor de la 01:30 horas de este domingo 1 de noviembre, dando inicio a las maniobras que permitieron encontrar al hombre y sacarlo del agua.

Una vez fuera del mar, el afectado recibió atención de equipos del SAMU, que consiguieron estabilizarlo antes de concretar su traslado hasta el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el hombre ingresó consciente al recinto asistencial, donde permanece bajo observación médica y con estado de salud reservado.

Tras el procedimiento, la Autoridad Marítima reiteró el llamado a extremar las precauciones en el borde costero, especialmente durante actividades recreativas en playas y balnearios.

Entre las recomendaciones se encuentra no ingresar al agua después de consumir alcohol, respetar las señalizaciones de seguridad y evitar el baño en sectores que no estén habilitados para dicha actividad.

PURANOTICIA