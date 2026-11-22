Villa Alemana se prepara para celebrar sus 132 años de historia con una gran fiesta ciudadana que promete música, baile y entretención para todas las generaciones. Carolina Soto, María Jimena Pereyra, Luis Lambis y Experiencia Gus, tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo, serán los protagonistas de un espectáculo gratuito que se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Municipal Ítalo Composto, dando inicio a un fin de semana de celebraciones que también tendrá al folclore y las tradiciones como protagonistas.

La música romántica, los grandes éxitos del rock latino y los ritmos tropicales se tomarán el escenario en una jornada que busca reunir a los vecinos en torno a un nuevo cumpleaños de la ciudad. Una invitación abierta a cantar, bailar y disfrutar en familia, en un recinto elegido para recibir esta gran celebración comunal.

Además del espectáculo musical, los asistentes podrán disfrutar de una feria de emprendedores, food trucks y cervecería artesanal local, que complementarán la celebración con una variada oferta gastronómica y productos de emprendedores de la comuna. La jornada contará también con la animación de Gianni Pancetti, de Radio Carnaval, quien estará a cargo de acompañar esta gran fiesta aniversario, pensada para que las familias disfruten de una tarde llena de música, entretención y espacios de encuentro.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, invitó a todos los vecinos a sumarse a los festejos, destacando que este aniversario representa también una oportunidad para seguir fortaleciendo la vida comunitaria y el uso de los espacios públicos. “Queremos que las familias de Villa Alemana sean parte de este aniversario, que vengan a disfrutar de un espectáculo gratuito, seguro y en un recinto que entrega todas las garantías para vivir una gran jornada. Hemos preparado una programación que esperamos sea del gusto de personas de todas las edades, porque estos 132 años son una celebración de toda nuestra comunidad”, señaló.

La fiesta adquiere un significado especial en un año en que Villa Alemana también conmemoró los 100 años del emblemático Teatro Pompeya, uno de sus principales símbolos culturales y patrimoniales. Dos hitos que ponen en valor la historia, la identidad y el espíritu de una ciudad que continúa creciendo y recuperando sus espacios públicos, para que las familias vuelvan a encontrarse, compartir y disfrutar de la vida en comunidad.

El folclore también será protagonista

La celebración continuará el domingo 29 de noviembre, desde las 11:00 horas, con una jornada dedicada a las raíces y tradiciones chilenas. Bajo el nombre “132 son los años, 132 son las cuecas”, el Parque Cívico Belén se convertirá en un gran punto de encuentro para los amantes del folclore, en una fiesta que busca rendir homenaje a la identidad cultural de Villa Alemana al ritmo de nuestro baile nacional.

Organizada junto a la Mesa del Folklore de Villa Alemana, la actividad contará con presentaciones musicales en vivo, gastronomía y emprendedores locales, ofreciendo un panorama para disfrutar durante el día y celebrar las tradiciones que mantienen viva la identidad de la comuna.

De esta manera, la ciudad fundada el 8 de noviembre de 1894 celebrará sus 132 años combinando música, patrimonio y tradiciones, con dos grandes encuentros gratuitos que reflejan el espíritu de una Villa Alemana que mira al futuro sin olvidar su historia y que continúa recuperando espacios para que sus vecinos vuelvan a hacer de la ciudad un lugar de encuentro y celebración familiar.

PURANOTICIA