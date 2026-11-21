Antes de lo que estaba previsto finalmente se concretó la apertura de la Avenida España, la cual ya se encuentra operativa en ambas direcciones desde las 16 horas de este sábado.

El corte de la principal vía que une las comunas de Viña del Mar y Valparaíso en un principio se mantendría hasta las 21:30 horas de este sábado, lo que afortunadamente se adelantó.

De acuerdo a la información entregada por el Serviu de Valparaíso, las obras de perfilado del talud y retiro de rocas en sector Los Mayos finalizaron antes de la hora estipulada, permitiendo así adelantar la reapertura la importante arteria.

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