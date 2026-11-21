Una compleja emergencia se registró la tarde de este sábado en el borde costero de la comuna de El Tabo, donde tres personas se encontraban en peligro de inmersión, lo que desató un operativo en el sector.

Se trataba de dos menores de edad junto a su padre, quienes debieron ser rescatados y trasladados hasta un centro asistencial, donde se confirmó que se encuentran en buen estado de salud, y fuera de riesgo vital.

En las labores de rescate trabajaron equipos de Salud, Emergencias y Seguridad Pública junto a funcionarios de la Armada de Chile, lo que permitió que el operativo finalizara de manera exitosa.

Cabe recordar que, el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó sobre un aviso de marejadas anormales, que se presentará desde el sector de Arica hasta Golfo de Arauco y el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del noroeste y fuerte rompiente en borde costero a contar de este pasado viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre.

A raíz de esto, la Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que "se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

PURANOTICIA