Rescatan a dos personas que se extraviaron cuando se dirigían a cascada en Placilla

Un operativo de búsqueda y rescate permitió evacuar a dos personas que se encontraban extraviadas en una zona agreste del sector del Tranque La Luz, en Placilla de Peñuelas, parte alta de la comuna de Valparaíso.

El procedimiento se inició cerca de las 02:30 horas, cuando personal de la Subcomisaría Placilla concurrió hasta el sector tras recibir un aviso por el extravío de dos personas que habían ingresado durante la tarde desde Laguna Verde hacia Placilla, con la finalidad de dirigirse hasta la cascada Salto del Agua.

Se trataba de dos ciudadanos chilenos, ambos adultos: un hombre de 31 años y una mujer de 22, quienes registran domicilio en la comuna de Santiago.

Cerca de las 04:00 horas, el personal policial logró establecer comunicación telefónica con los afectados y localizarlos. Debido a las dificultades de acceso del terreno, permanecieron en el lugar a la espera de la llegada de personal especializado para concretar su rescate.

Posteriormente, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valparaíso concurrieron hasta el sector para desarrollar las labores de búsqueda y rescate junto a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto.

El operativo permitió finalmente evacuar a ambas personas hasta una zona segura cerca de las 09:20 horas, donde posteriormente se realizó la constatación de lesiones.

PURANOTICIA