Requisan tablas de sandboard en el Campo Dunar de Concón tras patrullajes aéreos y terrestres

Un total de 11 tablas artesanales ocupadas para realizar sandboard en el Campo Dunar, fueron requisadas por los equipos de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Concón, luego de una serie de patrullajes aéreos con dron que señaló que en dicha ubicación se realizaba esta actividad ilegal en el sector protegido.

Esta actividad, junto con otros factores no naturales, colabora al desplazamiento de la arena dunar, reduciendo irremediablemente a largo plazo el volumen de este patrimonio natural conconino.

Desde el Municipio, si bien no se puede intervenir el paño protegido por estar dentro de terreno privado, se han intensificado durante el verano las fiscalizaciones ocupando recursos tecnológicos propios, además de personal capacitado y equipado incluso con cámaras corporales.

Al respecto, Marco Solorza, director de Seguridad Pública Municipal sostuvo que durante la administración del alcalde Freddy Ramírez “llevamos bastante tiempo trabajando en diversas incivilidades en las dunas de Concón. Ya hemos requisado a lo largo de esta administración más de 200 tablas arrendadas para uso deportivo, una actividad que genera mucho daño al sector”.

“En este sentido, hemos realizado patrullajes terrestres y aéreos a través de nuestros drones, los que nos han permitido revisar este tipo de actividad comercial ilegal que se realiza en el paño protegido. Así nuestros patrulleros detectaron a alguien cometiendo este ilícito, por lo que fiscalizaron y requisaron una importante cantidad de tablas que fueron entregadas en custodia al corral municipal, con la orden respectiva al Juzgado de Policía Local”, complementó.

CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES DEL SANDBOARD Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA DUNA

Por otro lado, Belen Ponce, directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concón explicó que si bien esta actividad puede parecer no dañina para el Campo Dunar, junto con el permanente tránsito de personas “produce un perjuicio importante al ecosistema, ya que la arena que en el sector se produjo en el periodo cuaternario, por lo tanto en la actualidad no existe una forma de renovación, además del perjuicio que produce al caer a la calzada, porque puede producir accidentes de tránsito”

Asimismo, la encargada señaló que con el material que cae a la avenida Concón Reñaca, “lo que hacemos es coordinar operativos de limpieza con retroexcavadora, camión municipal y apoyo de Seguridad Pública, para luego retornarla al Campo Dunar, para generar de esta manera el menor daño al ecosistema".

PURANOTICIA