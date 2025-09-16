Requisan armas blancas, celulares y drogas durante inédito allanamiento de madrugada en cárceles de Valparaíso y Los Andes

A eso de las 3:00 horas de la madrugada, cerca de 150 gendarmes ingresaron a módulos y colectivos del Complejo Penitenciario de Valparaíso y del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes con la finalidad de allanar los espacios habitados por privados de libertad y requisar armas, celulares y otros árticulos.

Los operativos, que forman parte del Plan Regional Preventivo de Fiestas Patrias, permitieron decomisar una serie de elementos prohibidos. En el caso de la unidad penal andina, se intervinieron espacios utilizados por población penal imputada, tanto femenina como masculina, logrando requisar 24 armas blancas de fabricación artesanal y tres teléfonos celulares.

En la cárcel de Valparaíso fueron 100 los uniformados que intervinieron dos módulos, los que albergan a 258 reclusos. Durante cerca de dos horas, los gendarmes revisaron minuciosamente las celdas y espacios comunes de la población penal, incautando 27 armas punzocortantes, 18 teléfonos celulares, seis perfumes, 26 envoltorios con drogas de distinto tipo, tres audífonos inalámbricos, entre otros artículos.

El registro de allanamiento se llevó a cabo con grupos especializados y personal de sus respectivas unidades, según dio a conocer el director regional de Gendarmería, coronel Héctor Inostroza, quien explicó que "generalmente los procedimientos son durante el día, con la población penal desencerrada. Los internos no están acostumbrados a que se efectúen allanamientos en este horario, menos a las 3 de la mañana, y el factor sorpresa es importante para poder encontrar elementos prohibidos".

También resaltó la importancia de efectuar constantemente este tipo de operativos, indicando que "buscamos prevenir cualquier hecho violento entre Internos, hacia funcionarios y también hacia las instalaciones. Quiero destacar también el profesionalismo nuestro personal y el compromiso que hay con la con la seguridad, considerando el horario en que se efectuó este procedimiento. Esto también es un fiel reflejo de que mantenemos el control de las unidades penales, ya que podemos hacer un registro a la hora que Gendarmería lo determine, sin inconvenientes”.

Cabe hacer presente que durante el fin de semana se efectuaron otros procedimientos en cárceles de la región de Valparaíso, lo que permitió engrosar la cantidad de elementos prohibidos incautados.

PURANOTICIA