Republicanos llevan a Ripamonti a Contraloría por comentada puesta en escena para darle la Gaviota de Platino a Myriam Hernández

Bajo el contexto del reciente Festival Internacional de la Canción de Viña Del Mar, el diputado Luis Fernando Sánchez junto al concejal de la comuna Andrés Solar, llegaron hasta Contraloría para ingresar una solicitud de investigación contra el municipio viñamarino por presunto mal uso de recursos, en la difusión de las redes sociales de la institución.

Durante los días del certamen se vio a la alcaldesa Macarena Ripamonti en las redes sociales oficiales del municipio, siendo protagonista en una puesta en escena, al momento que se entregó la Gaviota de Platino a Myriam Hernández.

Al respecto, el edil mencionó que “hoy no es posible como vimos todos los chilenos, la casi media hora de la alcaldesa entregando una Gaviota de Platino. Inventando decretos como que si fuese poco, la sobrexposición de las redes sociales municipales para el uso personal de la alcaldesa de Viña del Mar. Alcaldesa no utilicemos el Festival de Viña del Mar para su uso personal. El Festival es de todos los viñamarinos, no es de usted”.

En el documento además se solicita investigar la entrega de información al momento del apagón registrado el martes 25 de febrero, ya que se difundió a través de la cuenta de la alcaldesa y no del municipio.

El parlamentario por su parte indicó que “la Contraloría ya ha establecido un criterio hace bastante tiempo. Que las redes sociales de los municipios, que todo el presupuesto municipal, no puede ser usado para el provecho personal y la imagen de un alcaldesa. Aquí lo que le pedimos a la Contraloria es que refrende el mismo criterio y por lo tanto aplique medidas en contra de la alcaldesa de Viña del Mar”.

Por último y otro de los puntos, hace referencia al público agradecimiento que realizó la animadora del Festival (Karen Doggenweiler) en septiembre del 2024 a la alcaldesa Ripamonti, en momentos que esta última se encontraba en calidad de candidata a la reelección.

PURANOTICIA