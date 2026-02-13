Republicanos impulsarán comisión investigadora por irregularidades detectadas en contratación de servicios tras megaincendio

La bancada de diputados del Partido Republicano solicitará la creación de una comisión especial investigadora para indagar las irregularidades detectadas por la Contraloría en la contratación de servicios tras el megaincendio de febrero de 2024 que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

La acción apunta a esclarecer los antecedentes observados por el ente fiscalizador, particularmente un trato directo por más de $6 mil millones adjudicado por la Delegación Presidencial Regional.

El foco estará en los contratos suscritos con la empresa San Nicolás, creada en 2021 y dirigida por un joven de 20 años, durante la gestión de la entonces delegada presidencial y actual diputada electa por el Partido Comunista, Sofía González.

El diputado Luis Fernando Sánchez, calificó la situación como “francamente escandalosa” y cuestionó que “se estuvieran entregando miles de millones de pesos a una empresa sin experiencia”.

Agregó que la empresa tendría un domicilio que correspondería a un centro de estética y que no contaba con los recursos materiales necesarios para los trabajos adjudicados.

A su vez, la diputada Chiara Barchiesi sostuvo que los hechos son “de la máxima gravedad” y que deben ser investigados tanto en el ámbito penal como político, ya que una de las involucradas fue electa para integrar la Cámara Baja.

