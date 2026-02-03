Reportan presencia de serpiente de cascabel en sector de San Juan en San Antonio: "No existen antídotos en Chile"

La Delegación Provincial de San Antonio confirmó el despliegue para investigar y encontrar a una serpiente tipo cascabel que fue alertada por los vecinos del sector alto del El Tranque en San Juan, región de Valparaíso.

Gracias a una fotografía se pudo confirmar la presencia del animal en el sector rural, lo que fue informado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para primero verificar "si la fotografía que se había tomado era verídica y posteriormente realizar el análisis correspondiente para dar cuenta de cuál era la especie de serpiente frente a la que nos encontrábamos", indicó la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolina Quinteros.

"De acuerdo a especialistas, señalaron que podría ser una serpiente cascabel. Es por eso que nosotros llamamos a la comunidad a realizar algún tipo de resguardos, como por ejemplo mantener la distancia si es que se avista al animal".

La autoridad complementó que "esto tiene que ser por lo menos de dos metros, no acercarse, no molestarlo y si se va a transitar por zonas boscosas o por áreas donde haya mucha vegetación, tener especial consideración en el suelo ya que podría haber un animal de este tipo".

"Nosotros vamos a realizar una mesa de trabajo, precisamente primero para dar con el animal, para verificar cuál es la especie a la que corresponde y segundo para saber cómo llegó hasta el sector de San Antonio donde se encontraría que es el sector de San Juan", señaló.

El especialista en fauna silvestre, José Luis Brito, afirmó que este tipo de serpientes “tienen un veneno poderoso y no existen antídotos en Chile. Sin embargo, en general, su mordedura ocurre cuando alguien las pisa o las molesta. Como cualquier otro animal, no atacan si no son provocadas“.

Cabe señalar que se cree que la serpiente de cascabel llegó al lugar debido a una tenencia ilegal de parte de alguna persona o tráfico de fauna exótica.

(Imagen: T13)

PURANOTICIA