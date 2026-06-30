Reportan hallazgo de cráneo humano en las cercanías del río Aconcagua en Panquehue

Un hallazgo de interés policial quedó al descubierto durante la mañana de este martes 30 de junio en la comuna de Panquehue, luego que una vecina alertara a Carabineros sobre la presencia de restos óseos que corresponderían a una persona.

La situación se registró en el sector El Peñón, específicamente en un camino de tierra ubicado al costado norte de la Ruta Troncal, a la altura del kilómetro 27.

Fue una mujer de 66 años quien acudió hasta el Retén de Panquehue para informar que había encontrado una osamenta en las cercanías del acceso a su propiedad. Tras recibir la denuncia, funcionarios policiales concurrieron al lugar, en las cercanías del río Aconcagua, para verificar los antecedentes y confirmar la existencia de restos óseos.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en terreno, se trataría preliminarmente de un cráneo humano, situación que motivó la activación de los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

Ante el macabro hallazgo, Carabineros aisló el sitio con el objetivo de resguardar posibles evidencias y evitar la alteración del lugar mientras se desarrollan las diligencias investigativas.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, instruyéndose la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar los peritajes especializados que permitan establecer el origen de los restos encontrados y determinar si existen otros elementos de interés para la investigación.

Al respecto, el subprefecto Patricio Cuevas, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes, comentó que "en el lugar se estableció el hallazgo de un cráneo humano cercano a la ribera del río Aconcagua, por lo que se realizó el levantamiento y coordinación por parte de esta Brigada con la unidad de casos complejos del Servicio Médico Legal Metropolitano".

Asimismo, sostuvo que esto se realizó con el fin de que "la evidencia sea analizada y con ello establecer data, edad aproximada y eventual levantamiento de perfil genético, antecedentes relevantes en investigaciones por presunta desgracia de nuestra jurisdicción у que serán dados a conocer al Ministerio Público".

Cabe hacer presente que las diligencias continúan en desarrollo y serán los peritajes científicos los que permitan esclarecer la naturaleza de los restos hallados y su data.

(Imagen: Preludio Radio)

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