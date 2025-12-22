Reo que se fugó desde la cárcel de Valparaíso en 2023 deberá ingresar nuevamente al mismo recinto para cumplir condena

El Tribunal de Juicio Oral (TOP) en lo Penal de Quillota ordenó el ingreso del imputado Nicolás Franco Silva Bastías al Complejo Penitenciario Valparaíso, en calidad de rematado.

El sujeto se fugó de dicha cárcel a fines del 2023 y se mantuvo prófugo hasta la semana pasada, cuando fue descubierto por Carabineros en el sector de la calle Agustín Avezón con Germán Riesco, en la comuna de Quillota.

Al momento de intentar realizar el control de identidad, el hombre comenzó a correr intentando eludir a los policías, sin embargo, fue alcanzado.

Cuando el sujeto entregó su nombre y rut, se verificó con la Central de Comunicaciones que mantenía tres órdenes de detención vigente por el delito de robo con violencia.

Bajo ese contexto, se logró detectar que el imputado se mantenía prófugo desde el día 15 de diciembre de 2023, tras fugarse desde el Centro Penitenciario Valparaíso.

Y el TOP de Quillota resolvió que el adulto ingrese nuevamente a la cárcel porteña en calidad de rematado, para el cumplimiento de la condena quebrantada de 11 años que se le dictó en causa del Juzgado de Letras y Garantía de Quintero.

Su condena es por ser el autor del delito de robo con violencia, perpetrado en la comuna de Quintero en mayo de 2022.

Además, el tribunal dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva anticipada que se le había decretado el viernes 19 de diciembre, previo a la audiencia de revisión de medidas cautelares.

Cabe señalar que se programó para el 5 de marzo de 2026 el juicio oral pendiente en la causa por robo con violencia –perpetrado en la localidad de Tabolango, comuna de Limache en junio de 2022–.

PURANOTICIA