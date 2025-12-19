Reo que protagonizó cinematográfica fuga desde la cárcel de Valparaíso el 2023 fue capturado en control preventivo en Quillota

A dos años de haberse fugado desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, Nicolás Franco Silva Bastías fue detenido por personal de Carabineros que realizaba patrullajes preventivos por las calles de Quillota durante la noche de este jueves 18 de diciembre.

Los funcionarios policiales realizaban trabajos preventivos en la intersección de calles Agustín Avezón con Germán Riesco, en la comuna de Quillota, cuando se disponen a realizarle un control de identidad a un hombre adulto, el cual decidió huir.

Así es como se da inicio a una persecución por parte de los efectivos policiales, quienes logran darle alcance algunos metros más adelante. De esta manera, al chequear su identificación, se logra verificar con la Central de Comunicaciones que mantenía tres órdenes de detención vigentes por los delito de robo con violencia.

Tiempo después, a eso de las 5:00 horas de este viernes 19 de diciembre, los funcionarios policiales de Quillota confirman que el individuo capturado correspondía a un interno que estaba prófugo desde el 15 de diciembre de 2023 cuando se dio a la fuga desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

El mayor Alejandro Flores Henríquez, de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Quillota, informó respecto al procedimiento que "el hecho ocurre en horas de la madrugada, específicamente en calle Agustín Avezón. En el contexto de la aplicación de un control de identidad, el individuo, al advertir la presencia policial, huye de este control, siendo alcanzado por personal de Carabineros metros más allá".

De igual forma, manifestó que "al efectuar una revisión de sus antecedentes, se pudieron percatar que mantenía tres órdenes por el delito de robo con violencia del tribunal de Quintero y de Quillota. Al verificar mayor información, se pudo establecer que este individuo se encontraba prófugo de la justicia, al participar en la fuga desde el Centro Penitenciario de Valparaíso de diciembre de 2023".

La policía tomó contacto con la encargada de causa del Juzgado de Garantía de Quillota, quien instruyó el ingreso inmediato del individuo a la cárcel local.

En detalle, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota decretó la medida cautelar de prisión preventiva anticipada y ordenó el ingreso del reo capturado al Centro de Detención Preventiva de Quillota hasta el lunes 22 de diciembre, fecha en la que se realizará la audiencia de revisión de medidas cautelares programada por el tribunal.

Vale recordar que Nicolás Franco Silva Bastías se fugó del módulo 110 de la cárcel de Valparaíso a eso de las 3:00 horas de la madrugada del 15 de diciembre de 2023, para lo cual utilizó una sierra de cortar fierro, además de cuerdas y sábanas para escapar. Después escaló las paredes perimetrales del penal y salió caminando.

El sujeto capturado debía cumplir una condena de 11 años por robo con violencia.

