Reo muere tras ser agredido por otros internos en el Centro Penitenciario de Quillota: se inició una investigación administrativa

Un privado de libertad falleció al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota tras ser agredido por otros internos.

Tras realizar el desencierro de la población penal, personal de Gendarmería encontró al reo con lesiones graves.

Los antecedentes de este hecho fueron entregados al Ministerio Público para la investigación penal de los agresores, además, se inició una investigación administrativa interna.

A través de un comunicado, la Dirección Regional de Gendarmería Valparaíso informó el "lamentable fallecimiento de un imputado en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, ocurrido esta mañana tras ser agredido por otros internos".

La institución agregó que el hecho "fue detectado por el personal, tras realizar el desencierro de la población penal, encontrando al privado de libertad con lesiones graves. A pesar de la activación inmediata de los protocolos de emergencia y el traslado al área de salud, el interno falleció".

Inmediatamente, indicó Gendarmería, "se realizó un registro en la dependencia involucrada para incautar elementos prohibidos y mantener el orden".

Complementaron que "todos los antecedentes han sido entregados al Ministerio Público para la investigación penal de los agresores, iniciando, además, una investigación administrativa interna para aclarar los hechos".

El organismo dio a conocer que con el fin de fortalecer capacidades operativas, técnicas y administrativas, y evitar hechos de violencia, implementaron el 'Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026', que refuerza las acciones iniciadas en 2025".

El plan estratégico "incluye 10 tareas prioritarias para mejorar el control de la población penal, a través de registros y allanamientos selectivos, así como actividades específicas para internos con mayores indicadores de agresividad".

Finalmente, informaron que "los Directores Regionales y Jefes de Unidades están instruidos a cumplir rigurosamente con las responsabilidades asignadas en este nuevo marco operativo, asegurando que Gendarmería continúe modernizando su capacidad de vigilancia y gestión del riesgo, para mitigar la violencia en el sistema carcelario".

