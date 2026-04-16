Renovación de la Plaza Sotomayor de Valparaíso avanza en licitación y alcaldesa Nieto destaca impacto urbano y patrimonial

La tradicional Plaza Sotomayor de Valparaíso se encamina a un proceso de renovación, en el marco del proyecto denominado «Mejoramiento y Puesta en Valor del Conjunto Plaza Sotomayor», iniciativa que está en su etapa final de licitación pública.

La propuesta contempla una inversión cercana a los 4.500 millones de pesos, financiada por el Gobierno Regional (Gore), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y forma parte del Plan Piloto Barrio Puerto, una de las primeras acciones del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso 2025-2034.

Las obras consideran intervenciones en el entorno de Plaza Sotomayor, Plaza Justicia y el acceso al Muelle Prat, todos sectores ubicados dentro del polígono patrimonial.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró el avance del proceso, valorando "el avance del proceso de licitación para la renovación de la Plaza Sotomayor, una iniciativa financiada por el Gobierno Regional que nos permitirá recuperar y poner en valor uno de los principales espacios públicos y centros sociales de la ciudad, además de ser la puerta de entrada a nuestro Sitio de Patrimonio Mundial".

Asimismo, la autoridad de la ciudad Patrimonio de la Humanidad relevó las características de la intervención, indicando que "este proyecto contempla una inversión cercana a los $4.500 millones y considera mejoras sustantivas tanto en pavimentos peatonales como vehiculares, incorporando criterios de accesibilidad universal y resguardando la relevancia histórica y arquitectónica del entorno".

"Como Municipio, proyectamos que estas obras no solo contribuirán a mejorar la experiencia de quienes transitan diariamente por este sector, sino que también fortalecerán el uso y apropiación de un espacio que es clave para la vida cívica de Valparaíso", complementó la militante del Frente Amplio (FA).

En cuanto a la ejecución de las obras, la alcaldesa advirtió que "entendemos que se trata de una intervención de gran envergadura, que implicará desafíos importantes durante su ejecución, considerando que las obras se extenderán por varios meses". Por ello, adelantó que "estaremos coordinados con las autoridades regionales y los distintos actores involucrados con el objetivo de mitigar los impactos y resguardar el normal funcionamiento del sector, en la medida de lo posible".

Finalmente, Nieto subrayó la relevancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo urbano de la ciudad, diciendo que "como administración, creemos que avanzar en este tipo de proyectos es fundamental para cuidar nuestro patrimonio, pero también para mejorar la calidad de vida de vecinos, vecinas y visitantes, a través de la recuperación de espacios públicos que son parte de la identidad de la ciudad".

De esta forma, la renovación de la histórica Plaza Sotomayor se proyecta como una intervención clave para revitalizar uno de los espacios más emblemáticos de Valparaíso, combinando inversión pública, puesta en valor patrimonial y mejoras en infraestructura urbana, en una apuesta por fortalecer tanto la identidad local como la experiencia de quienes habitan y visitan la Ciudad Puerto.

PURANOTICIA